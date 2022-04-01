CHP'den Ramazan ayında 'Soframızı size getiriyoruz' kampanyası
CHP Gençlik Kolları, ‘Soframızı Size Getiriyoruz’ kampanyasıyla Ramazan ayında gençlerin evine konuk olacak. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, "Amacımız, Ramazan'ın getirdiği dostluk, sohbet ortamı, beraberliği sağlayabilmek hem de aynı zamanda insanların ekonomik krizden dolayı gıdaya ulaşmaktaki problemlerinin önüne geçebilmek" dedi.
CHP Gençlik Kolları, Ramazan ayı boyunca 81 ilde iftar ve sahurda öğrencilerin evine konuk olacak. ‘Soframıza Size Getiriyoruz’ kampanyası kapsamında teşkilat tarafından hazırlanan yemekler öğrencilerle buluşacak.
"SOFRALARINA KONUK OLACAĞIZ"
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, kampanyaya ilişkin şunları söyledi:
"Soframızı Size Getiriyoruz isimli bir çalışma başlattık. Türkiye'nin 81 ilinde gençlik örgütleri, hazırladığımız, hazırlattığımız yemekleri el birliğiyle genç dostlarımıza götürecek. Türkiye'de öğrencilerin sağlıklı bir iftar yapabilmesi, sıcak bir yemeğe kavuşması, bir çorba, ana yemek, tatlı ile iftar yapması zorlaştı. İnanılmaz bir artış var gıda fiyatlarında. Bu imkanlara ulaşamayan arkadaşlarımızla birlikte sofralarımızı birleştireceğiz. Kendi hazırladığımız yemeklerle onların sofralarına konuk olacağız.
Amacımız, Ramazan'ın getirdiği dostluk, sohbet ortamı, beraberliği sağlayabilmek hem de aynı zamanda insanların ekonomik krizden dolayı gıdaya ulaşmaktaki problemlerinin önüne geçebilmek. Gençlerin yardıma ihtiyacı olmayacağı; yoksulluk çekmeden, gıdaya ulaşma problemi olmadan bir ülkede yaşamalarını isteriz. Böyle problemler olunca insanlar, devletin ihmal ettiği alanları kendisi doldurma çabasında oluyor."
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