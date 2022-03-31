Ramazan'da İstanbul'da toplu taşıma araçları kaça kadar çalışacak? İşte yeni sefer tarifesi

31 Mart 2022 Perşembe, 14:01

İstanbul otobüs, metrobüs, metro, tramvay saatleri Ramazan ayına özel olarak güncellendi. İslam aleminin her yıl eda ettiği Ramazan ayında yurttaşlar gece geç saatlere kadar aile ve arkadaş ziyaretleri gerçekleştirecek, çeşitli etkinliklere katılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu kapsamda toplu ulaşım araçlarının son sefer saatlerini uzatma kararı aldı.

RAMAZAN'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Metro İstanbul, bazı hatlarda 2 Nisan-2 Mayıs 2022 günlerinde idrak edilecek Ramazan boyunca son seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Metro İstanbul'un açıklaması şöyle:

"2 Nisan saat 00.00 itibarıyla Ramazan ayı boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar devam edecektir."

RAMAZAN'DA İETT OTOBÜS HATLARININ SON SEFER SAATİ KAÇ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin (İETT) gece çalışan otobüs seferleri, Ramazan ayında da hizmet vermeyi sürdürecek. Metrobüs seferleri ise 24 saat boyunca çalışmayı sürdürecek.

Öte yandan İETT'nin www.iett.istanbul/tr/main/hatlar internet adresinden MOBİETT mobil uygulamasından tüm otobüs hatlarının ilk ve son sefer saatlerini öğrenmek mümkün.

İstanbul'da gece çalışan otobüs hatları şöyle:

15F > Beykoz-Kadıköy

E-10 > Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy-Kadıköy

19S > Yenidoğan-Sarıgazi-Kadıköy

17 > Pendik-Kadıköy

130A > Deniz Harp Okulu-Kadıköy

11ÜS > Sultanbeyli-Üsküdar

25G > Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim-Yenikapı

40 > Rumeli Feneri-Garipçe-Taksim

E-3 > Sabiha Gökçen Havalimanı-4. Levent Metro

İSTANBUL TOPLU ULAŞIM ÜCRET TARİFESİ (31 MART 2022)

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