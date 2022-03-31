2022 Ramazan'da iftar çadırı kurulacak mı? İşte İstanbul Ramazan (iftar) çadırları

31 Mart 2022 Perşembe, 17:26

Ramazan aylarında geleneksel olarak kent genelinde kurulan iftar çadırlarının bu yılki akıbeti belli oldu. 2020 ve 2021 yıllarında yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan'da iftar çadırları kurulmamıştı. Covid-19 salgınının etkisini yitirmesi ve aşılama oranının yüksek olması dolayısıyla 2022 yılı Ramazan ayında iftar çadırlarına onay çıktı.

2022 RAMAZAN'DA İFTAR ÇADIRI KURULACAK MI?

Bu yıl Ramazan ayında iftar çadırı kurulmasının önünde bir engel bulunmuyor. İlçe belediyelerinin ve büyüşehir belediyelerinin kentin merkezi noktalarında iftar çadırı kurması bekleniyor. Bu konuda belediyelerin resmi sosyal medya hesaplarını ya da internet sitelerini takip etmekte fayda var.

İSTANBUL'DA İFTAR ÇADIRI KURULACAK MI?

16 milyon nüfusa sahip İstanbul'da 2022 yılı Ramazan ayında iftar çadırları kurulacak. İftar çadırı kurma inisiyatiflerinin belediyelere ait olduğunu belirtelim.

İstanbul'da Güngören Belediyesi, Ramazan çadırını kuran ilk belediye oldu. İftar yemeğinin yanı sıra bin kişilik çadırlarda tasavvuf müziği, gölge oyunları gibi özel etkinlikler düzenlenecek. İzzet Begoviç Parkı'nda kurulan iftar çadırları 30 gün boyunca hizmet verecek.

İSTANBUL'DA İFTAR ÇADIRI NEREDE 2022?

İstanbul'da Ramazan iftar çadırı adresleri net olarak bilinmiyor. Zira, her ilçe belediyesi kendi iftar çadırını kurarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de kent meydanlarında Ramazan çadırı kuruyor.

Son olarak 2019 yılında İBB tarafından, Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy, Eminönü ve Aksaray meydanlarında; Asya Yakası'nda ise Üsküdar, Çekmeköy ve Kadıköy'de kurulan iftar çadırlarında Ramazan ayı boyunca her akşam toplam 13 bin 500 kişiye yemek servis edilmişti. Ramazan çadırları iftar menüsünde; iftariyelik, çorba, kavurma, pilav, ayran ve tatlı veriliyordu.

Öte yandan İstanbul'da 2022 yılında 330 gram Ramazan pidesi fırınlarda 6 TL, İBB Halk Ekmek'te 3 TL'den satılacak.