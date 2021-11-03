CHP'den, Süleyman Soylu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine çok sert tepki: Binali Bey'in arabasının kapısını açıp evine yolladın
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine tepki gösterdiler. CHP'li vekiller Soylu’ya, uyuşturucu kartellerini konu alan Netflix dizisi ‘Narcos’la gönderme yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, izlenme rekorları kıran 'La Casa de Papel' dizisi üzerinden göndermede bulundu.
Seçimi işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bir soygun bitiyor. Ve bir devir kapanıyor," ifadelerinin kullanıldığı La Casa De Papel tanıtımını alıntılayarak "Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef…" yorumunda bulundu.
Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef… https://t.co/3neXJffkVQ— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 3, 2021
Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Kılıçdaroğlu'nun gönderisini alıntılayarak, "Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin" ifadelerine yer verdi.
CHP'li bir çok vekil de Soylu'nun tweetini alıntılayarak, uyuşturucu kartellerini konu alan Netflix dizisi ‘Narcos’la göndermede bulundu.
"SENİN DİZİN #NARCOSSOYLU"
Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Soylu'nun gönderisini alıntılayarak, "Bilmediğin diziye karışma! Senin dizin #NarcosSoylu" dedi.
Bilmediğin diziye karışma! Senin dizin #NarcosSoylu?? https://t.co/ixvY45j0B5— Engin Özkoç (@enginozkoc) November 3, 2021
"ERDOĞAN’IN KAPISINI AÇIP YOLLAMAK DA SANA NASİP OLACAK"
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de, yine Soylu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Şuursuz Suçişleri Bakanı. Sen farkı açıyoruz kazanıyoruz dediğin İstanbul seçimlerinde pazar akşamı Binali Bey'in arabasının kapısını açıp evine yolladın. Bu gidişle Erdoğan’ın kapısını açıp yollamak da sana nasip olacak" ifadelerine yer verdi.
Şuursuz Suçişleri Bakanı.— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 3, 2021
Sen farkı açıyoruz kazanıyoruz dediğin İstanbul seçimlerinde pazar akşamı Binali Bey'in arabasının kapısını açıp evine yolladın.
Bu gidişle Erdoğan’ın kapısını açıp yollamak da sana nasip olacak. https://t.co/Nm77BtuzgI
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Suçişleri Bakanı S.S. senin izlemen gereken dizi #NarcosSoylu !" dedi.
Suçişleri Bakanı S.S. senin izlemen gereken dizi #NarcosSoylu ! https://t.co/kXOCUl8jHm— Murat Emir (@muratemirchp) November 3, 2021
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı
- Adaylık iddiası: Erdoğan yerine sürpriz isim!
- TOGG'a takılan plaka Bursalıları kızdırdı
- JPMorgan'dan çarpıcı kripto para tahmini
- Erdoğdu'dan, Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- İstanbulkart uygulamasında yeni dönem
- 'Botuna Peker'i mi, Bilal Erdoğan'ı mı alırsın?'
- Saray'dan iddialara ilk tepki
- Çalışmalarına devam ediyor, iptal yok
- Semra Dinçer'in tabutunun neden açık olduğu ortaya çıktı