CHP'den, Süleyman Soylu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine çok sert tepki: Binali Bey'in arabasının kapısını açıp evine yolladın

03 Kasım 2021 Çarşamba, 23:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, izlenme rekorları kıran 'La Casa de Papel' dizisi üzerinden göndermede bulundu.

Seçimi işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bir soygun bitiyor. Ve bir devir kapanıyor," ifadelerinin kullanıldığı La Casa De Papel tanıtımını alıntılayarak "Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef…" yorumunda bulundu.

Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef… https://t.co/3neXJffkVQ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 3, 2021

Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Kılıçdaroğlu'nun gönderisini alıntılayarak, "Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin" ifadelerine yer verdi.

CHP'li bir çok vekil de Soylu'nun tweetini alıntılayarak, uyuşturucu kartellerini konu alan Netflix dizisi ‘Narcos’la göndermede bulundu.

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Soylu'nun gönderisini alıntılayarak, "Bilmediğin diziye karışma! Senin dizin #NarcosSoylu" dedi.

"ERDOĞAN’IN KAPISINI AÇIP YOLLAMAK DA SANA NASİP OLACAK"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de, yine Soylu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Şuursuz Suçişleri Bakanı. Sen farkı açıyoruz kazanıyoruz dediğin İstanbul seçimlerinde pazar akşamı Binali Bey'in arabasının kapısını açıp evine yolladın. Bu gidişle Erdoğan’ın kapısını açıp yollamak da sana nasip olacak" ifadelerine yer verdi.

Şuursuz Suçişleri Bakanı.

Sen farkı açıyoruz kazanıyoruz dediğin İstanbul seçimlerinde pazar akşamı Binali Bey'in arabasının kapısını açıp evine yolladın.



Bu gidişle Erdoğan’ın kapısını açıp yollamak da sana nasip olacak. https://t.co/Nm77BtuzgI — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 3, 2021

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Suçişleri Bakanı S.S. senin izlemen gereken dizi #NarcosSoylu !" dedi.

Suçişleri Bakanı S.S. senin izlemen gereken dizi #NarcosSoylu ! https://t.co/kXOCUl8jHm — Murat Emir (@muratemirchp) November 3, 2021