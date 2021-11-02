TÜGVA belgelerinden WhatsApp grubu çıktı: Soylu'nun istifa ettiği gece neler konuşuldu?

02 Kasım 2021 Salı, 11:34

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) sızıntı belgelerinden bir yenisi daha ortaya çıktı.

Pandemi döneminde sokağa çıkma yasağının geç duyurulmasından sonra ortaya çıkan izdihamın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmişti. Bu istifanın ardından 'Eskimez Tügvalılar' WhatsApp grubunda Soylu'nun istifasına ilişkin konuşmalar ortaya çıktı.



Medyascope'dan Aytuğ Özçolak'ın haberine göre, WhatsApp grubundaki bir TÜGVA üyesisinin “Bakanımıza yakışmadı” diye yazdığı görülüyor.

Başka bir TÜGVA üyesinin ise “Soylu, Demirel’in tedrisatından geçmiş bir siyasetçi. Sokağa çıkma yasağından doğan olumsuz algıyı sosyal medya üzerinden istifasını açıklayıp kurnazlıkla lehine çevirdi. Belki Reis görevden alacaktı, sokağa çıkma yasağından ötürü ve esamesi kalmayacaktı ancak Demirel’in öğrencisi tilkilik yaptı” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 10 Nisan 2020 tarihinde, 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin geç açıklamada bulunulması sonucunda marketlerde yaşanan izdiham görüntülerinin ardından 12 Nisan saat 21.30’da Twitter hesabından paylaştığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Soylu ile görüşen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise istifa kararını kabul etmemiş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bir açıklama paylaşılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan açıklamada, “Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir” denilmişti.