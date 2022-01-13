CHP'den 'Yusuf Yerkel' şikayeti: Türkiye'yi küçük düşürecek

13 Ocak 2022 Perşembe, 11:39

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Manisa Soma’da 2014 yılında 301 madencinin hayatını kaybettiği facia sonrası maden emekçisini yerdeyken tekmeleyen Yusuf Yerkel’in, Türkiye’nin Almanya Frankfurt Başkonsolosluğu’na “Ticaret Ataşesi” olarak atanması kararını, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) taşıdı.

Tanal, bugün sabah Ombudsmanlık’a teslim ettiği dilekçesinde, Cumhurbaşkanlığı’ndan, Ticaret Bakanlığı’ndan, Dışişleri Bakanlığı’ndan şikâyetçi oldu.

CHP’li vekil, şikâyet dilekçesinde Yerkel’in, 301 arkadaşının yasını tutan madenci Erdal Kocabıyık’a şiddet uyguladığı, tekmelediği dönemde Başbakanlık koltuğunda oturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Özel Kalem Müdür Yardımcısı” olduğunu hatırlattı.

YERKEL’İN İKTİSAT EĞİTİMİ, TİCARET UZMANLIĞI YOK

Dilekçede, ticaret ataşelerinin bulunduğu yabancı ülke ile kendi ülkesi arasındaki ticaret ilişkilerini izlediğini, ticaret anlaşmalarının hazırlanmasında rol aldığını ve kendi ülkelerinin ekonomik çıkarlarının korunması doğrultusunda danışma görevi yaptığını dile getiren Tanal, Yusuf Yerkel’in iktisat, ticaret, ekonomi alanında herhangi bir eğitim almadığına dikkat çekti.

Yerkel’in ataması yapılırken hiçbir sınava tabi tutulmadığını vurgulayan Tanal, “Söz konusu kişinin Frankfurt Başkonsolosluğu’na hangi sebepten, hangi ihtiyaçtan dolayı ticaret ataşesi olarak atandığı hususunda herhangi bir açıklama yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Tanal dilekçesinde, “Ticaret alanında bir uzmanlığı olmayan Yusuf Yerkel’in yabancı bir ülkenin ülkemiz ile arasındaki ticaret ilişkilerinin korunması, geliştirilmesi konularında ne ölçüde danışma görevi yapabileceği konusu oldukça tereddütlüdür” değerlendirmesini yaptı.

TOPLUMDA AĞIR TRAVMAYA SEBEP OLDU

Yusuf Yerkel’in, 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasından sonra bir vatandaşımızı yerdeyken tekmeleyerek şiddet uygulamasının, toplum nezdinde ağır travma ve yaraya sebep olduğunu vurgulayan Tanal, “Üzerinden yıllar geçse de Yerkel’in 301 madencinin yasının tutulduğu Soma ilçesindeki gayri insani, infiale yol açan eylemi unutulmamıştır. Yusuf Yerkel’in maden işçisi Erdal Kocabıyık’a uygulamış olduğu fiziksel şiddet, kamu görevi ile bağdaşmayacak bir davranıştır. Yusuf Erkel’in ticaret ataşesi olarak atanması kayırmacılıktır, toplumumuz tarafından kabul edilemez niteliktedir. Toplumun huzurunu bozacak olan söz konusu görevlendirme, açıkça Anayasamızın 2. maddesine aykırılık teşkil etmektedir. İşbu şikâyete konu atama kararının geri alınması gerekmektedir” diye tepki gösterdi.

Anayasa’nın 5. maddesiyle devlete, toplumun huzurunu sağlama yükümlülüğü yüklendiğinin altını çizen Tanal, Yerkel’in Frankfurt Başkonsolosluğu’na “Ticaret Ataşesi" olarak atanmasının, toplumun huzurunu kaçıracağını, vicdanların sızlanmasına sebep olacağını vurguladı. Dilekçesinde Tanal, söz konusu atama kararı ile vatandaşlarımızın Anayasadan doğan haklarının doğrudan ihlal edildiğini vurguladı.

TÜRKİYE’Yİ DÜNYA KAMUOYUNDA KÜÇÜK DÜŞÜRECEK

Yerkel’in, Almanya’ya ticari ataşe sıfatıyla gönderilmesinin, uluslararası camiada da Türkiye’nin zarar görmesine yol açacağına işaret eden Tanal, şöyle devam etti:

“Ayrıca Soma’da gözü yaşlı maden emekçisini yerdeyken tekmeleyerek akıllara kazınan, kamuoyunda ‘Tekmeci’ lakabıyla anılan Yusuf Yerkel’in, Almanya’ya Türkiye’yi temsilen gönderilmesi, dünya kamuoyu nezdinde ülkemizi küçük düşürücü bir adım olacaktır.”

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan Yusuf Yerkel’in Frankfurt Başkonsolosluğu’na ticaret ataşesi olarak ataması eyleminin hukuka aykırı olduğu, söz konusu atamanın geri alınmasına yönelik tavsiye niteliğinde karar verilmesini talep etti.