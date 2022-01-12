Yusuf Yerkel atamasının perde arkası: Gizlice gitmiş
Soma madencisini tekmeleyen dönemin başbakanı Erdoğan'ın özel kalem müdürü yardımcısı olan Yusuf Yerkel'in Frankfurt Başkonsolosluğu'na atanmasının yeni detayları ortaya çıktı. Almanya'nın Yerkel'e akredite vermediği belirlenirken, ülkede tepkiler çığ gibi büyüyor.
Soma madencisini tekmeleyen dönemin başbakanı Erdoğan’ın özel kalem müdürü yardımcısı olan Yusuf Yerkel’in Frankfurt Başkonsolosluğu’na atanmasını ortaya çıkarmasından sonra Almanya’da Yerkel’e tepkiler büyüyor.
Soma’da 301 işçinin can verdiği maden faciasında, madenci Erdal Kocabıyık‘ı tekmeleyen Erdoğan'ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel'in, aylık 6 bin Euro maaş ve ek haklarla birlikte Frankfurt'a Ticaret Ataşesi atanması dünyanın gündeminde. Yerkel'in gizlice Frankfurt'a geldiği, yerleşme hazırlıklarına başladığı öğrenildi.
İŞTE TAYİNİN PERDE ARKASI
Sözcü'den Ali Gülen'İn haberine göre, Yusuf Yerkel'in tayinine üç ay önce karar verildiği, Ticaret Bakanlığı'nın bu yöndeki önerisinin Dışişleri Bakanlığı tarafından uygun bulunduğu, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından geçtiği öğrenildi.
Bu onayın ardından, Frankfurt'ta Ticaret Ataşesi olan Tansu Günendi, Ankara'ya çekildi. Deneyimli bir ekonomist olan Günendi'nin dönüş için 2 hafta süresinin kaldığı açıklandı.
ALMANYA AKREDİTE VERMEDİ
Yerkel, Frankfurt'ta yer bakarken, Almanlardan henüz akredite verilmediği, kendisinin de “vize istenmeyen pasaportla” Frankfurt'ta bulunduğu belirtiliyor.
Akreditenin verilip verilmeyeceği bilinmiyor. Hizmet pasaportunun kullanılabilmesi için Türkiye'nin bunu hazırlaması, Almanya'nın da bunu onaylaması gerekiyor.
TÜRK TOPLUMU, SENDİKA VE PARTİLER TEPKİLİ
Almanya Türk Toplumu (TGD), “Böyle liyakatsız atamayı birçok sağduyu sahibi vicdanlı kurum, kuruluş ve insanlar gibi bizlerin de kabul etmesi ve sineye çekmesi mümkün değil” açıklaması yaptı.
Sosyal Demokrat Parti, “Hiç de hoş gelmedi. Atamayı hoş görmüyoruz” açıklaması yaptı.
Sol Parti'den Saadet Sönmez, “Yerde yatan savunmasız işçiyi tekmeleyen birinin Türkiye Başkonsolosluğu'nda Ticaret Ataşesi olmaması gerekir. Bu kişi, Hessen'deki Türk toplumunu temsil edemez” dedi.
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