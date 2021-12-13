CHP'li Abdüllatif Şener açıkladı: 'Erdoğan sosyal medyadan çok rahatsız'

13 Aralık 2021 Pazartesi, 10:07

CHP'li Abdüllatif Şener, TELE1 ekranlarında yayınlanan "Türkiye Nereye?" programına katıldı.

Dün sokak röportajı yapan 3 muhabirin AKP'li Birinci'nin şikayeti üzerine gözaltına alınmasına ilişkin tartışmalara Erdoğan'ın eski yol arkadaşı CHP'li vekil Şener de dahil oldu.

"VATANDAŞ ARTIK NEYİN NASIL OLDUĞUNU ÖĞRENMEYE BAŞLADI"

Şener, "Erdoğan sosyal medyadan çok rahatsız. Yapılan paylaşımlardan, yapılan yorumlardan, atılan Tweetlerden rahatsız oluyor. Üstelik artık sadece geniş kitleler değil her konunun bilim adamı da paylaşımlar yapıyor. Örneğin Türkiye'nin en önemli iktisatçıları çok bilimsel, zaman zaman güncel ve zaman zaman doktrinel değerlendirme ve eleştiriler yapıyorlar. Vatandaş artık neyin nasıl olduğunu öğrenmeye başladı, hükümetin açıklamalarının sonucunda politika olarak yanlış yapıldığını fark ediyor" olarak dile getirdi.