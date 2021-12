Yurttaş Halk Ekmek kuyruğunda ama... Erdoğan'ı korumaya milyonlar harcanıyor

13 Aralık 2021 Pazartesi, 09:44

Yurttaşlar ucuza ekmek alabilmek için Halk Ekmek büfeleri önünde metrelerce uzunluğunda kuyruklar oluştururken AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı koruma ordusu için milyonlarca lira harcanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarında yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, bu yılın ocak ile ekim aylarını kapsayan 10 aylık döneminde tam 262 milyon 592 bin TL harcadı.

Yani bu rakamlara göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, bu yıl ayda ortalama 26 milyon 200 bin TL ve günlük de 870 bin TL harcadı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı 2020 yılında da tam 263 milyon 627 bin TL harcamıştı.

KORUMALAR DAHA ÖNEMLİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Erdoğan’ın koruma ordusu için harcanan milyonlarca lira, Siber Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı gibi Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı birçok başkanlığın bütçesini de geride bıraktı.

AİLESİNİ DE KORUYORLAR

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı ise şöyle: “Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir.”

SIR GİBİ SAKLANIYOR

Erdoğan’ı ve Saray’ı koruyan koruma sayısı da yıllardır sır gibi saklanıyor. Milletvekillerinin “Sarayları ve Erdoğan’ı kaç koruma koruyor?” sorularına bugüne hiç yanıt verilmedi. Ekonomide yaşanan kötü gidişata rağmen Saray’ın tasarruf etmediğini kaydeden CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, konuyu TBMM gündemine taşımıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi hazırlayan Antmen, bugüne kadar cumhurbaşkanlığı yapan isimlerin koruma sayısı ile bunların kullandıkları araçların sayısını sordu. Antmen’in önergesindeki sorulardan sadece, “Erdoğan’ın koruma personeli sayısı kaç?” sorusuna yanıt veren Oktay, “Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev alanına giren hususlar, herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturulmayacak şekilde, yeteri kadar personel ve teçhizatla yerine getirilmektedir” dedi.

BİNLERCE ARAÇLIK KONVOY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın kendisine gönderdiği yanıta tepki gösteren CHP’li Antmen, “Erdoğan’ın her gittiği yerde hem helikopterler hem panzerler hem de yüzlerce araçlık konvoylar oluşmakta. Dünya’nın gelişmiş hiçbir ülkesinde böyle bir manzarayla karşılaşmazsınız. Ayrıca Erdoğan’ın gezdiği şehirde hayat ve trafik kilitleniyor, bazen vatandaşı saatlerce bekletiyorlar” demişti.