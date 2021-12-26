2022 yılı engelli maaşları belli oldu

26 Aralık 2021 Pazar, 19:00

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları asgari ücret zammıyla birlikte arttı. Engelli maaşı 2022 yılında 1552 lira oldu.

ENGELLİ MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az %40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.

18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.

Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan engelli bireylerin mahkeme kararı ile onaylanmış vasilerinin başvuru yapması gerekmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yönlendirdiği, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır.

Engelli bireyler kendi tercihlerine göre bir hastaneden rapor alamamaktadır. Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa ulaştırılması ve başvuru onayı alınması gerekmektedir.

ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır. Muhtaçlık değerlendirmesi; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları ile nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılmaktadır.2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.

ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Engelli aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatar. Engelli aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişir.

Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına yatacaktır.

İşte engelli maaşları alma takvimi:

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.