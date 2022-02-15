CHP’li Ahmet Akın, CK Akdeniz Dağıtım Şirketi hakkında EPDK’ye başvurdu

15 Şubat 2022 Salı, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, nüfusu 500 bini bulan Isparta’da 96 saati bulan elektrik kesintileri nedeniyle, görevli dağıtım şirketi CK Akdeniz hakkında işlem yapılması talebiyle EPDK’ye şikâyette bulundu.

Akın’ın ilettiği şikâyet dilekçesinde, Isparta’da yaşanan elektrik kesintilerinin “izahı olmayan bir durum olduğuna” dikkat çekildi. Şirketin dağıtım faaliyetlerini “gerçekleşmesi kabul edilemeyecek düzeyde aksattığı” kaydedilen dilekçede, “Isparta’da kesintilerden 113 bin 236 abonenin etkilendiği, 20 binin üzerindeki abonenin kesinti süresinin 96 saati bulduğuna” da işaret edildi.

CK Akdeniz Dağıtım Şirketi’nin ihmali ve kusurunun soruşturulması ve kusurlu olduğunun anlaşılması durumunda gerekirse lisansının iptal edilmesi gerektiğinin vurgulandığı dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"CEZASIZ KALMAMALI"

“Mevzuat kapsamında CK Akdeniz Elektrik AŞ hakkında soruşturma açılması ve soruşturma sonuçlarına göre vatandaşlarımızın mağduriyetinin cezasız kalmadığının ispatı olacaktır. Bu kapsamda Isparta’da yaşanan enerji kesintilerinin gereğinin yapılması ve mağduriyetlerin giderilmesi ile gerekirse şirketin lisansının iptal edilmesini, mevzuat gereği soruşturma açılmasını arz ve talep ederim.”