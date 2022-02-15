Elektrik dağıtım ve tedarik şirketleri aynı çatı altında çifte vurgun yapıyor
İktidar, elektrik zamlarına olan tepkiyi azaltmaya çalışırken elektrik dağıtım şirketi ile görevli tedarik şirketinin iki farklı tüzelkişilik olduğunu iddia etti. Ancak söz konusu şirketler çoğunlukla aynı holding çatısı altında faaliyet gösteren “ikiz şirketler” olarak nitelendiriliyor.
İktidar yılbaşından itibaren meskenlerde kullanılan elektriğe kademeli zam yaptı. Esnafa ise direkt yüzde 125 oranındaki zam yansıtıldı. Şimdi esnafa da tıpkı meskenlerde olduğu gibi kademeli faturalandırma getirilmeye hazırlanılıyor.
Düzenlemenin kabine toplantısının ardından kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Diğer taraftan elektrik dağıtım şirketlerine yönelik eleştiriler devam ederken Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) açıklama geldi. Türkiye’de toplam 21 dağıtım şirketi bulunuyor. EPDK’ye göre bu şirketler “kargo işi yani taşımacılık ile görevli.” Sadece şebekenin işletilmesinden sorumlular. EPDK, elektiği tüketicilere dağıtım şirketlerinin değil görevli tedarik şirketlerinin (GTŞ) sattığını belirtti.
"2013 YILINDAN SONRA DEĞİŞTİ"
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu üyesi Olgun Sakarya, 2013 yılına kadar dağıtım şirketi ile GTŞ’lerin aynı, tek tüzelkişilik olduklarını anımsattı. 2013 başında mevzuat düzenlemesi yapılarak perakendeciliğin ayrı, dağıtımın ayrı tüzelkişiliklerce yapılmasının öngörüldüğünü belirten Sakarya, “Aynı şirket bünyesinde ayrıldılar. Birçok bölgede aynı bina içindeler. Aynı yapının altında faaliyet gösteriyorlar. Aynı çatı altında, aynı holding içerisindeler. Dağıtım şirketlerinin ikiz şirketleri” dedi.
"KAMUSAL HİZMETE ÇEKİLMELİ"
Sakarya, çözüme yönelik önerisini de şöyle özetledi:
“Enerji fiyatları neden bu kadar pahalı? Çünkü kamunun buradaki rolü düşürüldü. Özel sektöre alan açıldı. Özel sektör de ithal kaynaklara bağımlı bir üretim yapısına sahip. Ayrıca özel sektör firmalarının her türlü giderleri tarifeye yansıyor. Maliyetler artıyor. Fiyatlar yüksek. Eğer bunlar kamunun elinde olsaydı fiyatlar bu kadar yüksek olmazdı. Bu işin çözümü dağıtım şirketlerinin ivedilikle kamusal hizmet alanına çekilmesinden geçiyor. Hizmeti yürütemeyenler, fahiş fiyatlara neden olanlar, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getiremeyenlerin kamusal hizmet alanına çekilmesi gerekiyor. Bunlar mevzuat düzenlemeleri de iptal edilerek kamusal hizmet alanına çekilmeli, kamulaştırılmalı.”
İlgili Haberler
- 20 bin TL'lik elektrik faturasını paylaşıp 'ödemiyoruz' demişlerdi: Moda Sahnesi'ne ihtar geldi
- Çamlı'dan sonra bir AKP'li vekil Özdemir daha: 'Elektrik pahalıysa bunun sebebi muhalefet'
- Isparta'daki kriz: CHP'li Akın, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'yi EPDK'ye şikayet etti
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Yücel Feyzioğlu’ndan bizi anlatan masallar!
- Osman Şahin’den “47 Hadisesi”
- İğneli Fırça
- Hablemitoğlu suikastı: 2 şüpheli tutuklandı
- İkiz şirketler maliyeti katladı
- Kılıçdaroğlu seslendi: Bekleyin, sandığı getirecekler
- Yapılacak açıklamanın ayrıntısı belli oldu
- Demirkan, yine bir ‘icazet törenine’ katıldı
- ABD’li eski general, Montrö’ye işaret etti
- CHP'den Covid-19 raporu