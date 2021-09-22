CHP’li Ahmet Akın, öğrencilerin sadece barınma sorunu olmadığına dikkat çekti

22 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yurt bulamadığı için yüksek kiralara ev tutmak zorunda kalan üniversite öğrencilerinin aylık elektrik, doğalgaz ve internet faturalarının tek adam rejimi ile geçen son 3 yılda neredeyse 2’ye katlandığına dikkat çekti. Akın, “Öğrenciler kiranın yanı sıra fatura zulmüyle de boğuşuyor. Milyonlarca üniversite öğrencisinin ortalama 365 lira olan fatura gideri son üç yılda yapılan zamlarla artık 700 lirayı aşıyor. Burs her öğrenciye verilmiyor; kredi alan da faiziyle geri ödüyor. Yurt bulamadığı için evde kalan öğrenci 600 TL burs ya da kredi ile faturalarını dahi ödeyemiyor” diye konuştu.

'ALINAN BURS, FATURALARI KARŞILAMIYOR'

CHP’li Akın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz göreve başladığımızda üniversite öğrencilerinin bursları 45 liracıktı. Ya elinize dilinize dursun ya. Şu anda bunlar 650 liraya çıktı” açıklamasına tepki gösterdi. Her öğrenciye verilmeyen bursların ya da geri ödemeli olarak kullanılabilen kredilerin yurt bulamadığı için kiralık ev tutmak zorunda kalan öğrencilerin bir aylık fatura giderlerini bile karşılayamadığına dikkat çeken Akın şunları kaydetti:

Faturalara yüzde 100 zam: Tek adam rejiminin hayata geçtiği 2018’den bu yana elektrik faturaları 8 kez zamlanarak yüzde 98,6; doğalgaz faturaları ise 13 kez zamlanarak yüzde 110,7 oranında arttı. Aynı dönemde internet paketleri de ortalama yüzde 70 oranında zamlandı. Ev tutmak zorunda kalan öğrenciler son üç yılda artan faturalarla karşı karşıya kaldı. İktidarın yanlış karar ve politikalarla faturalar son üç yılda ikiye katlanırken; aynı dönemde öğrenci bursları yalnızca yüzde 30 oranında arttı.

Faturalara dahi yetmiyor: Dört kişilik bir aileye göre daha az enerji harcamak zorunda kalan öğrenciler; buna karşın son üç yılda yaşanan artış nedeniyle daha çok zorlanacak. Bir öğrenci evinde ortalama bir hanenin tüketiminden daha az elektrik ve doğalgaz tüketimi yapıldığı varsayılsa bile her öğrenciye verilmeyen burs ya da faizli kredi tek başına artık faturaları karşılamaya yetmiyor.

Aylık gider 700 TL’yi geçiyor: Aylık 200 kilovatsaat elektrik tüketiminin faturası son üç yılda ortalama 90 liradan 185 liraya çıktı. Isınma amaçlı günün yalnızca belli saatlerinde kullanılması durumunda oluşan 200 metreküplük doğalgaz tüketiminin faturası da ortalama 230 liradan 450 liraya yükseldi. TÜİK’in verilerine göre internet paketinin aylık fiyatları da son üç yılda 45 liradan ortalama 70 liraya yükseldi. Bu durumda faturaların toplam tutarı öğrencilerin daha az tüketmesine karşın aylık 365 liradan 705 liraya çıktı.