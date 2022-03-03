İYİ Partili Cesur'dan Isparta paylaşımı: 'Erteledikleri faturanın ödemesi gelmeden yeniden zifiriye mahkum edildi'

03 Mart 2022 Perşembe, 11:15

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, sosyal medya hesabından, dün yağan kar sonrası Isparta’nın farklı noktalarındaki elektrik tellerinde oluşan kısa devrelerin neden olduğu yanma görüntülerini paylaştı.

Cesur, paylaşımlarında şunları kaydetti:

“Burası Ukrayna değil Isparta. Yanan, ‘değiştirin’ dediğimiz, değiştirmedikleri teller. Duman bombadan değil, yanan tellerden. İnsan ihmaliyle Isparta’da donmaya terk edilen canların, insan eliyle Ukrayna’da ölenlerden ne farkı var? Savaş yok, ihmale kurban canlar var Isparta’da.

Daha bir ay erteledikleri faturanın ödemesi gelmeden yeniden zifiriye mahkum edildi Ispartalılar. Ne devlet kaldı ciddiyetle yönetilen ne vicdan kaldı yöneticilerde.

186’yı arayınca çıkan mesajı kaydettim. ‘Ya aklım olmayaydı ya dehle gelmeyeydim’ demişti değil mi şair? Saat 03:00 öngörmüşler ama saat 04:39 elektrik yok. Öngöremedikleri için bu durumda değil miyiz zaten?”

Burası #ukrayna değil #Isparta

Yanan, değiştirin dediğimiz, değiştirmedikleri teller. Duman bombadan değil, yanan tellerden.

İnsan ihmaliyle Isparta’da donmaya terk edilen canların, insan eliyle Ukrayna’da ölenlerden, ne farkı var?

Savaş yok; ihmale kurban canlar var Isparta’da. pic.twitter.com/ywZVIdBF8O — Aylin Cesur (@cesuraylin) March 3, 2022

'AFET BÖLGESİ' ÖNERİSİ REDDEDİLMİŞTİ

Yoğun kar yağışı sonucu şubat ayında Isparta'ya günlerce elektrik verilememişti. İYİ Partili Aylin Cesur'un yurttaşların mağduriyetinin giderilmesi için şehrin afet bölgesi ilan edilmesine ilişkin yasa önerisi ile sorumluların bulunması için araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergesi TBMM’de reddedilmişti.