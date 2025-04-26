CHP’li Akay, ABK davasının gizli tanığı ‘M7’yi Bakan Tunç’a sormuştu: Sertçelik için işlemler sürüyor

Yayınlanma: 26.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2025 - 08:53

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay; Macaristan’da yakalanan Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütü davasının “M7” kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçelik’in Türkiye’ye neden hâlâ getirilmediğini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sordu. Bakan Tunç, soruşturma kapsamında bilgisinin olmadığını belirterek; Macaristan’dan getirilme işlemlerinin ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Sertçelik hakkında soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 61 kişinin yargılandığı Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütü davasının “M7” kod adlı gizli tanığı olan Serdar Sertçelik yurtdışına kaçtı. Sertçelik sosyal medyadan yayımladığı videolar ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Bürosu’ndaki polis davasının başlamasına neden oldu. Kırmızı bültenle aranan Sertçelik, 30 Mayıs 2024'te Macaristan’da yakalandı.

SIRRA KADEM BASTI

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Aralık 2024’te ABK suç örgütü davasında kararını açıkladı. Mahkeme, aralarında Sertçelik’in de bulunduğu 6 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Sertçelik’in son durumu hakkında resmi makamlardan herhangi bir açıklama yok. Sertçelik adeta sırra kadem bastı.

‘SERTÇELİK’İN BİLDİĞİ BİLGİLER NE?’

CHP Kayseri Milletvekili Cevdet Akay, Sertçelik’in durumuna ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle aynı gün TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Akay, dilekçesinde; Sertçelik’in Macaristan Başkent Mahkemesi’nde ifade verdiğini anımsatarak, “beni iade etmeyin” talebinde bulunduğunu belirtti. Ayrıca Akay, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kovuşturma sırasında Mahkeme Başkanı’nın da ‘Sertçelik’in Türkiye getirilmesi’ kararlarının dikkat çekici olduğunu vurguladı. Akay, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a şu soruları yöneltti:

“Sertçelik neden Türkiye’ye getirilmiyor? Adli makamlar tarafından ifadesi alındı mı? Alınmışsa hangi bilgileri bildiği ortaya çıkmıştır? Macaristan Başkent Mahkemesi’nde verdiği ifadesinde, ‘İç siyasette rol alan birden fazla kişiyi etkileyecek gizli bilgilere sahip olduğunu’ öne süren Sertçelik’in bildiği bilgiler ne?”

BAKAN MEVZUATI ANLATTI

Bakan Tunç; Akay’ın sorularına yanıtlarını önceki gün gönderdi. Tunç; ilgili mevzuatı aktararak; anayasaya göre mahkemelerin bağımsız olduğunu; Ceza Muhakameri Kanunu’na göre soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu, Cumhuriyet Başsavcılarının kolluk kuvvetleriyle suçun işlendiğine ilişkin araştırma ve yeterli bulgu bulmasının ardından iddianame hazırlama yetkisinin bulunduğunu anımsattı.

İŞLEMLER HÂLÂ SÜRÜYORMUŞ

Gizli olarak yürütülen ve yargısal faaliyet kapsamında kalan soruşturma aşamasında ne tür işlemlerin yapıldığına ilişkin bakanlıkta herhangi bir bilginin olmadığını belirten Bakan Tunç; “İade talep evrakının Macaristan makamlarına iletildiği, adı geçenin ülkemize iadesine ilişkin işlemlerin anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde devam ettiği anlaşılmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla yapılan yazışmaya ilişkin 24 Aralık 2024 tarihli yazışmada; adı geçen hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirilmiştir” dedi.