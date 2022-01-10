CHP'li Ali Fazıl Kasap'tan 'kuş gribi' uyarısı: Yeterli sayıda test kiti var mı?

10 Ocak 2022 Pazartesi, 14:43

Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Avrupa ve Asya'ya yayılan yeni bir kuş gribi dalgasının yayıldığını belirterek başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Tarım Bakanlığına ayrı ayrı yazılı soru önergesi vererek yetkilileri harekete geçmeye ve önlem almaya çağırdı.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne (OIE) göre, Avrupa ve Asya'ya yayılan yeni bir kuş gribi dalgasının insanlara da yayılma oranının yüksek olduğunun açıklandığını ve koronavirüse göre daha bulaşıcı ve öldürücü olan kuş gribine karşı acil önlem alınması gerektiğini belirten Kasap şöyle dedi:

“Danimarka'da kuş gribi nedeniyle 36 bin hindi itlaf edildi. Fransa'daki çiftliklerin yüzde 95'inden fazlası kapatıldı. Bulgaristan’da artışa geçen kuş gribi vakalarının ardından 39 bin tavuk itlaf edildi. İsrail'de 5 binden fazla göçmen turna, kuş gribinden telef oldu. İngiltere'de baş gösteren kuş gribi salgınında ilk insan bulaşı yaşandı. Komşumuz Bulgaristan aynı riskle karşı karşıya. Türkiye’de aynı sorunların yaşanmaması için gerekli önlemlerin ve bilgilendirmelerin geç kalınmadan yapılması çok önemli”

YETERLİ SAYIDA TEST KİTİ VAR MI?

Sağlık Bakanlığı'nın kuş gribi tanı testlerini yapıp yapmadığını özellikle taşralarda kuş gribi tanı testlerinin bulunup bulunmadığını ve yeterli sayıda test kitinin mevcut olup olmadığını soran Kasap, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda herhangi bir eylem planı olup olmadığının açıklanması gerektiğini belirterek şöyle dedi:

“Koranavirüs sürecinde geç kalan ve vaka sayıları ve ölümler arttıktan sonra anca harekete geçen Sağlık Bakanlığı yaşanabilecek kuş gribi salgınında olası risk ve tehditlere karşı teyakkuz halinde olması çok önemlidir. Aynı hataları tekrarlamamak için buradan başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm yetkilileri uyarıyorum”

Sağlık Bakanlığı kadar Tarım Bakanlığının da bu konuda gerekli hassasiyeti göstererek birçok konuda adım atması gerektiğini belirten Kasap şöyle dedi:

“Tarım Bakanlığı birçok ülkede yayılan kuş gribine karşı öncelikle 2021 yılında ithal izni verilerek kanatlı canlı –cansız hayvan ithalatı yapmış mıdır? Bu konuda kamuoyuna açıklama yaparak gerekli denetimleri sıklaştırmalıdır. Yine kanatlı hayvan üreticileri, ilgili şirketler, ferdi vatandaşlar ve çiftçilerimiz bu konuda denetlenip, denetlenemediği hakkında açıklama yapılmalıdır. Kuş gribi kaynaklı kapanan çiftlik ya da itlaf edilen hayvan olmuş mudur? Kuş gribine yakalanan kanatlı hayvan üreticisi veya çiftçimiz var mıdır? Bu konuda da Bakanlık şeffaf olmalı ve yazılı soru önergemizde de sorduğumuz gibi bu sorularımızı cevaplamalıdır. Ayrıca Tarım Bakanlığı dünyada ve komşu ülkelerde yayılan kuş gribine karşı Türkiye’de kara avcılığı uygulamasının mevcut şartlar değerlendirilerek önlem amaçlı bir süre kapanması hakkında gerekli girişimlerde bulunacak mıdır? Başta Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli olmak üzere tüm yetkililerden bu sorularımıza cevap bekliyoruz. CHP olarak sürecin takipçisiyiz”