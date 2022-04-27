CHP'li Altay'dan DEVA Partisi’nin 'seçim kararına' ilişkin soruya yanıt: 'Hiçbir sorun görünmüyor'

27 Nisan 2022 Çarşamba, 16:30

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaptığı açıklamada, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenlediği basın toplantısında, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, seçime kendi logo ve adlarıyla girme kararı aldıklarını duyurması hakkında gelen soruya yanıt verdi.

Altay, “Masayla ilgili sorun olmadığını ve masadaki partilerle azami iş ve güç birliğinin de bundan sonraki süreçte de sürdürüleceğini söyledi. Geçmişte seçime girdik. Millet ittifakı olarak girdik, CHP ayrıydı, İYİ Parti ayrıydı, Saadet Partisi ayrıydı. Hiçbir sorun görünmüyor” yanıtı verdi.