CHP'li Antmen'in yargı ve bürokrasideki tarikat iddialarını yönelttiği önergeye iade
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen tarafından verilen, yargı ve bürokrasideki Hak-Yol ve Menzil tarikatı örgütlenmelerine dair soru önergesi bir kez daha iade edildi.
Yargı ve bürokrasideki Hak-Yol ve Menzil tarikatı örgütlenmelerine dair CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in verdiği ikinci soru önergesi de "kişisel" denilerek iade edildi.
Geçen ay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Antmen, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ve Yargıtay'ı tarikatların ele geçirdiği iddiasını gündeme getirmişti. Antmen, "FETÖ'nün yargıyı ele geçirmesi sonrası yaşananlardan neden ders alınmamaktadır" sorusunu yöneltmişti.
"KİŞİSEL DEĞİL GENEL!"
Twitter hesabından, TBMM Başkanlığı'ndan gelen yanıtı paylaşan Antmen, soru önergesinin "kişisel" denilerek iade edildiğini açıkladı. Antmen, "TBMM Başkanı Mustafa Şentop; önergemin kişisel olmadığını belirterek verdiğim yeni önergemi de yeniden 'kişisel' bularak iade etti. 'kişisel' değil genel genel" diye tepki gösterdi.
Öte yandan Antmen'in geçen aylarda, yargı içerisinde tarikat örgütlenmeleri iddiaları üzerine verdiği soru önergesi de aynı gerekçe ile iade edilmişti.
"FETÖ’nün yargıdaki yerini Hak-Yol ve Menzil tarikatı mi doldurdu?" Önergemi 'kişisel' bularak iade eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop; önergemin kişisel olmadığını belirterek verdiğim yeni önergemi de yeniden 'kişisel' bularak iade etti. 'kişisel' değil genel genel! @ismailsaymaz pic.twitter.com/RO821o8HUU— Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) December 15, 2021
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