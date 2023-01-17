CHP’li Aslanoğlu: 100 gün sonra düzeni değiştireceğiz

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 15:46

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 15:46

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “100 gün boyunca sahada olacağız” açıklamasının ardından Konak’ta tekstil ve konfeksiyon sektörünün merkezi olan Mimar Kemalettin Caddesi Moda Merkezi’nde bulunan esnafları ziyaret etti.

Aslanoğlu, saha çalışmasını CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur eşlik etti. Ziyaret öncesinde İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Başkanı İzzet Avcı ile bir araya gelen heyet, çarşı hakkında bilgiler aldı.

SALKIM: ZİYARET BİZLER İÇİN ÇOK ANLAMLI

Avcı ve Salkım ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Tekstil ve Konfeksiyon sektörü bu ülkeye istihdam sağlayan, döviz getiren sektörlerin başında geliyor. CHP İzmir il başkanımız Şenol Aslanoğlu ve Konak belediye başkanımız Abdül Batur’un ziyaretleri ve sorunlarımızla ilgilenmeleri bizler için çok anlamlı. Her ikisine de teşekkür ediyorum” diye konuştu. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve beraberindeki heyete çarşı ziyaretleri boyunca eşlik eden Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Başkanı İzzet Avcı’da “CHP il başkanımız ve Konak belediye başkanımızın çarşımızı ziyareti ve sorunlarımızla yakından ilgilenmeleri bizleri çok mutlu etti. Kendilerine ziyaretleri için tüm çarşı esnafımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

ASLANOĞLU: İKTİDAR KRİZ YOKMUŞ GİBİ YAPSA DA ESNAF HER ŞEYİN FARKINDA

Çarşı esnafını beraberindeki heyetle birlikte tek tek ziyaret eden CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, esnafın istek ve taleplerini dinlerken, ekonomik krizden ve yüksek enflasyondan dert yanan esnafa “Çok değil 100 gün kaldı. Birlikte tüm bu kötü düzeni değiştireceğiz. Mimar Kemalettin Caddesi, Tekstil ve Konfeksiyon sektörlerinin sadece İzmir ve Ege bölgesinde değil tüm Türkiye’deki en önemli merkezlerinden. Hem sağladıkları istihdam hem ihracata katkıları hem de sektörlerin can damarlarından birisi olması açısından son derece önemli bir merkez. Esnaf ziyaretlerimizde gündem hep aynıydı. TÜİK’in tüm rakam oyunlarına rağmen artan enflasyon, hayat pahalılığı ve artık esnafın baş edemez hale geldiği kira ve elektrik faturaları. Bu ziyarette de gördük ki iktidar rakamlarla oynayarak büyük ekonomik buhranı yokmuş gibi göstermeye çalışsa da esnaf her şeyin farkında. Elbette zaten kötü olan memleketin halinden dem vurarak daha da moral bozmadık. Biz yaklaşık 100 gün sonra, bu ülkede esnafla birlikte tüm vatandaşlarımızın yaşayacağı güzel günleri anlattık. Ekonominin kurallarına uygun ve kurullarının liyakat sahibi insanlar tarafından yönetildiğinde, iyileşmenin kendiliğinden başlayacağını göreceksiniz. Mimar Kemalettin caddesindeki esnafımız tüm bu zor şartlara, üzerlerindeki ağır maliyet giderlerine rağmen üretmek, ayakta kalmak için mücadele veriyor. Biz de onlar için mücadelemize devam edecek, memleketin tüm sorunlarını bu dayanışmayla çözeceğiz” ifadelerini kullandı.