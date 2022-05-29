CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den Melek Mosso’ya çağrı
Hedef göstermeler sonrası Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'ya CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den çağrı geldi.
Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında 3 Haziran’da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri iptal edilmişti. Melek Mosso, bugün Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi'nde düzenlenen bahar şenliğinde sahne aldı.
HEDEF GÖSTERMELER DEVAM ETTİ
Hedef göstermeler sonrasında Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso'nun, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde düzenleyeceği konser için de sosyal medyadan hedef göstermelerde bulunuldu.
CHP'Lİ BAŞKAN MOSSO'YU SAMSUN'A DAVET ETTİ
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise, Melek Mosso'yu Samsun'da konser vermeye davet etti.
Deveci, Melek Mosso'yu etiketlediği sosyal medya paylaşımında, “Günlerdir, sizi burada görmek isteyen on binlerce hayranınızdan mesaj aldım. Atakum’da sizi ve sanatınızı seven on binlerin yoğun talebine karşılık, sizleri unutulmayacak bir konser programı için Atatürk’ün şehri Samsun’a davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Değerli @MelekMosso,— Cemil Deveci (@bskcemildeveci) May 29, 2022
Günlerdir, sizi burada görmek isteyen on binlerce hayranınızdan mesaj aldım.
Atakum'da sizi ve sanatınızı seven on binlerin yoğun talebine karşılık, sizleri unutulmayacak bir konser programı için Atatürk'ün şehri Samsun'a davet ediyorum. pic.twitter.com/BddhhYC3dM
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