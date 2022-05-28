Armağan Çağlayan'dan 'Melek Mosso' tepkisi

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 21:35

Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahne alacak olan şarkıcı Melek Mosso’nun 3 Haziran’daki konseri, 'İslami hassasiyetlere' uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine tartışmalar sürüyor. Armağan Çağlayan da Melek Mosso için "sesini çıkarmayan"lara çağrıda bulundu.

Konseri iptal edilen ve hedef gösterilen Melek Mosso'nun yerine Isparta'da sahneye AKP'ye yakınlığıyla bilinen Seda Sayan'ın çıkacağı öğrenilmişti.

"BİZ NEDEN SİZE DESTEK OLALIM?"

Tartışmalar üzerine Armağan Çağlayan, festivalde yer alacak diğer iki kadın şarkıcının "dut yemiş bülbüle döndüğünü" söyledi.

Müzik sektörü için neden sektörün içindeki insanlar ses vermiyor, birbirine destek olmuyor? Rekabet bu kadar mı gözünüzü kör etti? Müzik yasağı olur,en çok Sektörün dışındakilerden ses çıkar. — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) May 28, 2022

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Armağan Çağlayan, "Müzik sektörü için neden sektörün içindeki insanlar ses vermiyor, birbirine destek olmuyor? Rekabet bu kadar mı gözünüzü kör etti? Müzik yasağı olur, en çok Sektörün dışındakilerden ses çıkar" ifadelerini kullandı.

"Bir kadın şarkıcı ahlaksızlıkla suçlanıp konseri iptal edilir, konsere çıkacak diğer iki kadın şarkıcı 'dut yemiş bülbüle' döner!" diyen Çağlayan şöyle devam etti: