Armağan Çağlayan'dan 'Melek Mosso' tepkisi
Armağan Çağlayan, Isparta Gül Festivali'ndeki konseri iptal edilen Melek Mosso için "Bir kadın şarkıcı ahlaksızlıkla suçlanıp konseri iptal edilir, konsere çıkacak diğer iki kadın şarkıcı “dut yemiş bülbüle” döner! Başka bir Kadın şarkıcı ahlaksızlıkla suçlanan kadın şarkıcının yerine sahneye çıkmayı kabul eder!" ifadelerini kullandı.
Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahne alacak olan şarkıcı Melek Mosso’nun 3 Haziran’daki konseri, 'İslami hassasiyetlere' uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine tartışmalar sürüyor. Armağan Çağlayan da Melek Mosso için "sesini çıkarmayan"lara çağrıda bulundu.
Konseri iptal edilen ve hedef gösterilen Melek Mosso'nun yerine Isparta'da sahneye AKP'ye yakınlığıyla bilinen Seda Sayan'ın çıkacağı öğrenilmişti.
"BİZ NEDEN SİZE DESTEK OLALIM?"
Tartışmalar üzerine Armağan Çağlayan, festivalde yer alacak diğer iki kadın şarkıcının "dut yemiş bülbüle döndüğünü" söyledi.
Müzik sektörü için neden sektörün içindeki insanlar ses vermiyor, birbirine destek olmuyor? Rekabet bu kadar mı gözünüzü kör etti? Müzik yasağı olur,en çok Sektörün dışındakilerden ses çıkar.— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) May 28, 2022
Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Armağan Çağlayan, "Müzik sektörü için neden sektörün içindeki insanlar ses vermiyor, birbirine destek olmuyor? Rekabet bu kadar mı gözünüzü kör etti? Müzik yasağı olur, en çok Sektörün dışındakilerden ses çıkar" ifadelerini kullandı.
"Bir kadın şarkıcı ahlaksızlıkla suçlanıp konseri iptal edilir, konsere çıkacak diğer iki kadın şarkıcı 'dut yemiş bülbüle' döner!" diyen Çağlayan şöyle devam etti:
- Başka bir Kadın şarkıcı ahlaksızlıkla suçlanan kadın şarkıcının yerine sahneye çıkmayı kabul eder! E siz kendi mesleğiniz için ses çıkart(a)mıyorsanız, siz kendi kadın haklarınız için ses çıkartmıyorsanız, birbirinize destek olmuyorsanız, biz neden size destek olalım?
Video Haberler
- İki günlük akaryakıt zammı İBB'ye 500 milyona mâl oldu
- İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'İçi kötülükle dolu...'
- Su kuyusunda insana ait kemikler bulundu
- Kamu görevlileri AKP'ye üye yapıldı
- Son anda hastaneye yetiştirdi
- Tunceli'de ilk kez fuhuş operasyonu
- Ordu’da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var
- Tunceli'de 'nevruz' gözaltıları
- Oğuz Gündoğdu'ya veda
- Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'ye seyahat edeceklere 'eşcinsellik' uyarısı
- Galatasaray ayağa kalktı: Katarlılara tepki
- 'Avustralya, Katar ve Hollanda’dan alım artmış...'
- İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'İçi kötülükle dolu...'
- 'Sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz'
- SGK’den özel hastaneler için yeni karar!
- Fındığı 'don' vurdu, zarar tespiti başlatıldı
- Salmonella virüsünün sebebi ortaya çıktı
- İstanbul-Moskova uçağı havada arızalandı
- Bir alkol grubuna daha zam geldi!