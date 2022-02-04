CHP'li Aylin Nazlıaka: Hepimiz güvende olana kadar mücadelemiz sürecek

04 Şubat 2022 Cuma, 15:39

CHP Kadın Kolları’nın genel merkezde düzenlediği etkinliğe CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP MYK Üyeleri, Grup Başkanvekili, CHP PM üyeleri, CHP Milletvekilleri, belediye başkanları, kadın muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, odaların temsilcileri ve CHP Ankara örgütü katıldı. Etkinlikte ilk sözü alan CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, 21. yüzyılda eşit haklar, eşit istihdam, eşit işe eşit ücret için mücadele veriyor olmanın üzüntü verici olduğunu belirterek, “Bu üzüntümüzü bir nebze de olsa azaltan devasa bir kadın örgütümüz var” dedi.

MADENCİ GİBİYİZ, KİMSENİN BİZDEN HABERİ YOK

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, kürsüyü halkın sesine açmak istediklerinin altını çizerek, “Bugün konuşma hakkımı halkın sesi için kullanayım” dedi. Nazlıaka, kürsüyü emekçi kadınlara bıraktı.

Tarım emekçisi Türkan Oğuz, tarım bittiği için patates depolarında çalışmaya başladığını, hiçbir sağlık güvencesi olmadığını, 120 TL kazanabilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Oğuz, “120 lira ne ki? Hiçbir şey. Dört çocuğa mı bakacağız, evimi geçindireceğiz? Bir nevi madencilik gibi yerin altındayız. Hiç kimsenin bizden haberi yok.13 yaşından başlıyor, 60 yaşında kadar karda, kışta çalışıyoruz. Tarım bitti. Kimse bir şey ekemiyor. Şirketleştirildik, herkes şirketlere çalışıyor. Şirketler bizi görmüyor, hiç kimse bizi görmüyor. Kimse sigortanız var mı demiyor? Biz üreteceğiz ki herkes yiyecek. Biz herkes için çalışıyoruz. Soğuk havada eksilerde çalışıyoruz. Kat kat giyiniyoruz ki üşümeyelim. Eve geliyoruz, Sıcağı görünce her yerimiz ağrıyor ama bir doktora gidemiyoruz. Sağlık güvencemiz yok” dedi.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İSTİYORUZ

Hendek’teki iş kazasında hayatını kaybeden işçilerden Hasan Tepeçınar'ın kardeşi Hatun Göktepe 1,5 yıldır adliye koridorlarında adalet aradığını belirterek, 28 Şubat’ta görülecek karar duruşmasına destek istedi.

Kocaeli Dilovası'ndaki Farplas Otomotiv'de sendikaya üye olduktan sonra Kod-29 ile işten atıldığını söyleyen Zahide Söğüt, “Eşit işe eşit ücret diyoruz ya her zaman kadın çalışanlar daha düşük ücrete razı olmak zorundalar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz hakkımızı istemek için buradayız. Şu kıyafetimle geldim, ben kapı önü direnişindeydim. Herhangi bir hazırlık yapma gereği duymadan geldim. Ben sesimi duyurmak için buradayım” dedi.

6 yaşında engelli bir çocuğu olduğunu belirten Gamze Mutlu, çocuğunun her şeyi gramla yediğini, devletin verdiği bakım ücretinin yetmediğini söylerken, yakacak kömürleri dahi olmadığını belirtti. Engelli çocuk annesi Lütfiye ise “Engelli çocuklarımız için sosyal yardım, bakım paralarımız yetersiz. Özel çocuk anneleri için sosyal güvence istiyoruz” dedi.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Kadınların hayat hikayelerini detayları aktaran Nazlıaka, “Hepimiz tok, hepimiz eşit, hepimiz özgür, hepimiz güvende olana kadar mücadelemiz sürecek” diyerek sözlerini sonlandırdı.

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, “Türkiye’de güçlü bir istihdam ve üretim altyapısı, kadın istihdamını artırmakla mümkündür. Bu ülke nüfusunun yarısı üretimin dışında, muhtaçlık sınırının içinde tutulmak isteniyor. Özgür ve refah dolu Türkiye'nin yolu demokrasiden geçer. Demokrasinin yolu da güçlü kadınlardan geçer” dedi.

KILIÇDAROĞLU: YÜREĞİMDE BİR SIZI HİSSETTİM

Kürsüye çıkan kadınları dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir dram var ortada. Bu kadınların önünde bir duvar var, bu kadınlar seslerini duyuramıyorlar. Sorun yaşayan kadınlar anlatmalı ki bütün dünya onları dinlemeli. Kadınlar yaşadıkları dramı nerede anlatacaklar? Toplantının ama omurgasını kadınlar oluşturuyor. Bu kardeşlerimi dinlerken yüreğimde bir sızı hissettim. Aynı coğrafyada, aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Peki birilerinin eli yağda baldayken, birileri bu dramı çekerken nasıl sessiz kalabiliriz? Ben 'helalleşme' kavramından söz ettim. Bir araya gelip helalleşmemiz lazım. Tarlada çalışan yıllarını veren bir kişinin eğer sosyal güvenliği sağlanmıyorsa bu kadar emek harcadığı halde hastaneye düştüğü halde sahipsiz kalıyorsa devletin onunla helalleşmesi lazım” diye konuştu.

DEVLET YÖNETİMİNDE YÜZDE 35 KADIN İSTİHDAMI

Kılıçdaroğlu, “Bütün kadınlara sözümdür devlet yönetiminde en az yüzde 35 kadın istihdamı sözü veriyorum” dedi. Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası’nı getireceklerini de müjdeledi.