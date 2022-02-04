CHP’li Şevkin: Bazı vatandaşların adresleri silinmiş
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, bazı vatandaşların adres değişikliği yapmamasına rağmen muhtarlıklardaki adres kaydının silinmesine tepki gösterdi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana’da skandal niteliğindeki olayı kamuoyu ile paylaşma gereği duydu. Dr. Şevkin, Adana’da ikamet ettikleri bazı muhtarlıklara nüfus ve ikametgah değişikliği, doğum, evlilik ve ölüm gibi kayıtları bildirmek, ilmühaber almak için başvuran bir çok vatandaşın adres kaydının her nedense silinmiş durumda olduğunu bildirdi.
Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine açıklama yapan Dr. Şevkin, muhtarların haberi olmadan ve herhangi bir adres değişikliği olmamasına karşın bazı kayıtların silinmesine tepki gösterdi.
“VATANDAŞLAR ENDİŞELİ”
Hükümetin sandıktan kaçmasına, vatandaşın beklentisini görmezden gelmesine karşın erken seçim tartışmalarının sürdüğü şu dönemde bazı muhtarlıklarda vatandaşların adres kayıtlarının silinmesinin manidar olduğunu kaydeden CHP’li Dr. Şevkin, “Adres kaydının silindiğini öğrenen vatandaşlarımız seçmen kağıtlarının kasıtlı olarak taraflarına ulaştırılmayacağına dair büyük endişe yaşıyor” dedi.
SOYLU, ASLİ GÖREVİNİ YAPSIN!
Vatandaşların bu duruma haklı olarak tepki gösterdiğine dikkat çeken Dr. Şevkin, “Asli görevinden başka her işe karışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu görevini yapmaya çağırıyor, mahalle muhtarlarının dahi haberi olmadan muhtarlık kayıtlarında yaşanan bu rezaletin kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz. Ayrıca hükümet bilsin ki yönetemediği Türkiye’de erken değil derhal seçim yapılması gerekiyor” diye konuştu.
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