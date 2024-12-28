CHP'li Aylin Nazlıaka'dan MHK'ye 'Gamze Durmuş Pakkan' tepkisi!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 14:59

Güncelleme: 28.12.2024 - 15:06

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, FIFA 1’inci Kategori hakemi Gamze Durmuş Pakkan’ın hamile olduğu gerekçesiyle Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından FIFA listesinden çıkarılmasına yaptığı açıklama ile tepki götserdi.

"İKTİDARIN ZİHNİYETİ SPORA DA BULAŞTI"

“Anneliği en büyük kariyer olarak gören iktidar zihniyeti, spora da bulaştı" diye Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Başarılı hakem Gamze Durmuş Pakkan, sırf hamile olduğu için FIFA listesinden çıkarıldı. FIFA listesinden çıkarılan hakem Gamze Durmuş Pakkan yalnız değildir. Deneyimli bir kadın hakemin sırf hamile olduğu için görevden alınması, Türkiye’de kadınların kariyerleriyle ilgili yaşadığı eşitsizliğin ve cinsiyetçi bakış açısının ete kemiğe bürünmüş halidir

Pakkan, 2024-2025 sezonunda kariyer planlamasını düşünerek anne olmayı istemiştir. Bir yıl sonra mesleğine döndüğünde, hakem olarak 15 yıl çalışma hayatının olacağını hesaplayarak bu kararı almıştır. Bu bir suç değildir. Pakkan, hamile olduğunu öğrenmeden önce, atletik teste girmiş ve başarılı olmuştur. Sezon başında gerçekleştirilen bu test sonrasında, gerekli koşulları sağladığı için FIFA listesine girmiştir. Hamile olduğunu öğrendiğinde, durumu Merkez Hakem Kurulu’na bildirmiştir. Fakat hamilelik sürecinin ‘kadro işgali’ olacağı gerekçe gösterilerek listeden çıkarılmıştır. Pakkan, UEFA’nın 1’inci Kategori hakemi olduğunu için listeden çıkarılınca, Türkiye’nin oradaki temsil hakkı da düşmüştür. Oysaki UEFA, kadın hakemlere annelik halinde rehberlik hizmetleri sunmakta ve iki yıl izin süresi tanımaktadır. Türkiye’nin verdiği bu karar UEFA’da da tepki çekmiştir.

"BAŞARILI KADINLARIN İLERLEMELERİ ENGELLENİYOR"

Bu karar, toplumda kadınların iş gücüne katılımının düşük olmasıyla doğrudan ilişkilidir. Pakkan’ın kariyerinde başarılı bir hakemken kadın kimliği nedeniyle cezalandırılmıştır. Bu uygulama annelik gibi biyolojik bir durumu, bir kadının kariyerine dair en büyük engel olarak görme alışkanlığını pekiştirmektedir. Kadınların yalnızca annelik üzerinden tanımlanması, onların bireysel başarılarının ve mesleki yetkinliklerinin göz ardı edilmesine yol açmaktadır. Başarılı kadınların mesleklerinde ilerlemeleri engellenmektedir. Oysa kadınlar, erkeklerle eşit şekilde kariyerlerini sürdürebilme hakkına sahiptirler. Annelik, bir kadının meslek hayatını duraklatma veya sona erdirme sebebi olmamalıdır.”