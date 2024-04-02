UEFA'dan hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev
Hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası A7 Grubu 2. tur maçlarında düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan, 3-10 Nisan tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası A7 Grubu 2. tur maçlarında düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Gamze Durmuş Pakkan'ın yanı sıra organizasyonda yardımcı hakem Mürvet Yavuztürk de görev alacak.
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