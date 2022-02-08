CHP’li Bakan Çiğli Kaklıç Havaalanı’nı Meclis'e taşıdı: Ne zaman sivil trafiğe açılacak?

08 Şubat 2022 Salı, 10:35

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Çiğli/Kaklıç Havaalanı’nı Meclis gündemine taşıdı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da yağan kar sonrası insanların onlarca saat İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalmasıyla birlikte başlayan tartışmaları hatırlatan CHP’li Bakan, önceki dönem İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un da konuyu defalarca Meclis’e taşıdığını belirterek, “İstanbul’da olanlar, İzmir’in ikinci havalimanı tartışmasını ve 12 Eylül darbesi sonrası askeri rejim tarafından el konulan, yaşadığı uzun macera sonrası sivil trafiğe açılma konusu önceki dönem İzmir Milletvekillerimizden Sayın Kemal Anadol tarafından defalarca TBMM gündemine taşınmasına rağmen sonuç alınamayan Çiğli/Kaklıç Havaalanı’nın akıbetini yeniden gündeme getirdi” dedi.

CHP’li Bakan, Kaklıç Havaalanı’nın sivil trafiğe açılmasının, AKP’nin 2011 seçimlerindeki “35 İzmir 35 Proje” vaatleri içinde de yer aldığını hatta adını “Vecihi Hürkuş Hava Limanı” olarak duyurduklarını da belirtti.

CHP’li Bakan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na sordu: