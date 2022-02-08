CHP’li Bakan Çiğli Kaklıç Havaalanı’nı Meclis'e taşıdı: Ne zaman sivil trafiğe açılacak?
Çiğli Kaklıç Havaalanı’nı Meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Ne zaman sivil trafiğe açılacak?” diye sordu?
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Çiğli/Kaklıç Havaalanı’nı Meclis gündemine taşıdı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.
Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da yağan kar sonrası insanların onlarca saat İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalmasıyla birlikte başlayan tartışmaları hatırlatan CHP’li Bakan, önceki dönem İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un da konuyu defalarca Meclis’e taşıdığını belirterek, “İstanbul’da olanlar, İzmir’in ikinci havalimanı tartışmasını ve 12 Eylül darbesi sonrası askeri rejim tarafından el konulan, yaşadığı uzun macera sonrası sivil trafiğe açılma konusu önceki dönem İzmir Milletvekillerimizden Sayın Kemal Anadol tarafından defalarca TBMM gündemine taşınmasına rağmen sonuç alınamayan Çiğli/Kaklıç Havaalanı’nın akıbetini yeniden gündeme getirdi” dedi.
CHP’li Bakan, Kaklıç Havaalanı’nın sivil trafiğe açılmasının, AKP’nin 2011 seçimlerindeki “35 İzmir 35 Proje” vaatleri içinde de yer aldığını hatta adını “Vecihi Hürkuş Hava Limanı” olarak duyurduklarını da belirtti.
CHP’li Bakan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na sordu:
- Çiğli/Kaklıç Havaalanı sivil trafiğe açılacak mıdır? Açılacak ise ne zaman açılacaktır?
- İzmir’e ikinci havalimanı kazandırılması konusunda Bakanlığınızın görüşü nedir?
- Çiğli/Kaklıç Havaalanı’nın sivil trafiğe açılması için Bakanlığınızın, Millî Savunma Bakanlığı ile bir görüşmesi olmuş mudur? Görüşme olduysa Millî Savunma Bakanlığı’nın bu konudaki görüş ve cevabı ne olmuştur?
- Kaklıç Havaalanı’nın sivil trafiğe açılması, AKP iktidarınca 2011 seçim vaadi olarak da söz verilmiş hatta “Vecihi Hürkuş Hava Limanı” olarak adlandırılması planlanmıştır. Bu sözünüzü icraata dönüştürecek misiniz? Bu tarihe kadar neden somut adım atılmamıştır?
- Katıldığınız bir televizyon programında, Atatürk Havalimanın milyar dolarlık pistlerinin üzerine neden hastane inşa edildiğine ilişkin soruya; “Pist aktif olsaydı yeni hava limanındaki uçuşu etkilerdi. O yüzden kapandı. Hastaneyi o pistler kullanılmasın diye yaptık” cevabını verdiniz. Buna göre; İzmir’e ikinci havalimanı kazandırılmamasının gerekçesi, Adnan Menderes Havaalanının işletmesinin yap/işlet/devret modeliyle ve yolcu garantisiyle 2032 yılı sonuna kadar bir şirkete verilmiş olması mıdır?
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