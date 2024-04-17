CHP'li Bakan paylaştı: Bitlis emniyet müdürü hakkındaki eleştiriyi paylaşan 'Bombacı Mülayim' hesabının sahibi polis gözaltına alındı

Yayınlanma: 17.04.2024 - 11:48

Güncelleme: 17.04.2024 - 11:48

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bitlis emniyet müdürü hakkındaki eleştiriyi paylaşan ve ‘Bombacı Mülayim’ hesabından polis ve asker haklarını savunan bir polisin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Polis kardeşlerim Bombacı Mülayim’i iyi tanırlar.

Bombacı, halen görevde olan, hem kendi hakkını hem de polis ve şimdilerde asker haklarını da savunan, koruyan bir polis kardeşimizdir. Sosyal medyada en etkili hesaplardan biridir. Hayatı suçla ve suçluyla mücadele etmekle geçmiştir. “Hayatında CHP’ye oy vermiş midir? bilemem önemi var mı? zerre kadar yok!”

Biz bu yola çıkarken şerefli Türk polisinin ve askerinin siyasi düşüncesine bakmadan hakkını hukukunu koruyacağımızı söyleyerek yola çıktık. Soylu döneminde ve sonrasında şimdiki İçişleri Bakanı @AliYerlikaya’nın da Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız’ın da Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’ın da ve daha bir çok kişinin de hukukunu koruduk ama en önemlisi polis memurlarının hakkını hukukunu koruduk. Şimdi kendisi de bir polis hakları savunucusu olan polis memuru Bombacı Mülayim’in hakkını hukukunu koruyacağız.

Bombacı Mülayim kendisine Bitlis’ten bir polis memurundan gelen mesajı sosyal medyadan paylaşıyor içerikte Bitlis İl Emniyet Müdürü ve yine polis memuru olan eşi eleştiriliyor ve olay bundan sonra başlıyor. Pazar günü Bitlis İl Emniyet Müdürü Bitlis’ten esas numarası alıyor, Tem den bir komiser ve polis arkadaşları Bombacı’nın polis olarak görev yaptığı Trabzon’a gidiyor, Trabzon’dan arama kararı alıp Bitlis’e geliyorlar, dün akşam da ek gözaltı süresi alınıyor, yarın sabah ifadesi alınacak.

Şimdi Bitlis İl Emniyet Müdürü’ne buradan sesleniyorum, eğer bu anlattıklarımdan başka bir mevzu yoksa ve sen talimat ile ifadesini aldırabilecekken şerefli bir polis memurunu terör suçlusu muamelesi ile sadece bu sebeple Trabzon’dan alıp Bitlis’e getiriyorsan sana bunun hesabını sorarım. İçişleri Bakanı @AliYerlikaya sen de sadece yukarıdaki anlattığım sebeple bir polis hakları savunucusu bir polis memuruna bu zulmün yapılmasına izin verirsen senden de bunun hesabını sorarım.

Yargı sürecini takip ediyorum.

Karıncanın kardeşi var. Polisin kardeşi var o da CHP’dir bu böyle biline!”

Polis kardeşlerim Bombacı Mülayim’i iyi tanırlar.



Bombacı, halen görevde olan, hem kendi hakkını hem de polis ve şimdilerde asker haklarını da savunan, koruyan bir polis kardeşimizdir. Sosyal medyada en etkili hesaplardan biridir. Hayatı suçla ve suçluyla mücadele etmekle… — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) April 16, 2024

BİTLİS VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği söz konusu haber üzerine bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 'Bombacı Mülayim'e bilgi aktardığı tespit edilen 2 polisin de gözaltına alındığı bildirildi.

Yapılan açıklama şu şekilde: