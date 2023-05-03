Seçimlere 11 gün kala 'paralel yapı' hazırlığı: Belgesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 12:15

Güncelleme: 03.05.2023 - 12:55

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, dün İçişleri Bakanlığı’nın YSK’ye paralel yapı kurduğunu söylemişti.

Erkek, “Seçim takip modülü oluşturmuşlar İçişleri Bakanlığı bünyesinde. Diyorlar ki nüfusu 20 bin olan ilçelerde en az 3, nüfusu 20 bin ile 100 bin olan ilçelerde en az 5, 100 bin üzerinde olanlarda ise 10 personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personel sayısı kadar bilgisayar temin edilecek. Görevlendirilen personelin hızlı veri girişi yapılabilecek, bilgisayar kullanabilecek nitelikte olduğu özen gösterilecek. Bu yapı ile seçim sonuçları, sandık tutanakları takip edilecek” demişti.

Halk TV'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Erkek’in bahsettiği seçim takip modülü, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 2019 yılında kurulan GAMER tarafından organize ediliyor. GAMER’in açılımı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı.

14 Mayıs’ta tüm sandıklardan verilerin alınması ve tüm verilerin bu modül aracılığıyla bakanlığa aktarılması söz konusu.

SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZLERİ

Bakanlıktan henüz konuya dair resmi bir açıklama gelmezken 25 Nisan tarihli bir yazı bu iddiaları kanıtlar nitelikte.

“Seçim güvenliği” konulu yazıda 14 Mayıs’ta tüm yaşananların takibi, anlık paylaşımı, istihbar edilen olaylara ilişkin proaktif tedbirlerin geliştirilmesi amacıyla GAMER ve valilikler aracılığıyla il seçim koordinasyon merkezleri oluşturulduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte sandık teslim programı modülüne verilerin hızlı ve doğru girişi için personellere ihtiyaç duyulduğu aktarılıyor.

HIZLI VERİ GİREBİLECEK PERSONEL GÖREVLENDİRİLİYOR

İlgili yazıda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’i kanıtlar nitelik memurlar arasından hızlı veri girişi yapabilecek 3 personel isteniyor. Yazı, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ismiyle yazılmış ve ilgili personelin ivedi olarak gönderilmesi talep ediliyor.

Yapılan faaliyet seçim güvenliğini sağlamaya dönük bir uygulama gibi gözükse de seçim sürecinde ve gününde verilerin alınması, aktarılması, denetlenmesi gibi konularda görevli olan kurum YSK.