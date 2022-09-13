CHP’li Bakırlıoğlu: Et ve süt ürünlerine yüzde 35 zam gelecek

13 Eylül 2022 Salı, 11:16

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, sektör temsilcilerinin et ve süt ürünlerine kasım ayında yüzde 30-35 zam geleceğini konuştuğunu söyledi.

“Alım gücü arttıysa insanlar neden; gramla peynir alıyor, en ucuzu olan kırık peynirden almaya çalışıyor ya da sadece 50 liralık et alıyor?” diye soran CHP’li Bakırlıoğlu, “Saraydakiler bir eli yağda bir eli balda devletin sırtından yiyip içiyorlar fakat halk ne yiyip içiyor umurlarında bile değil. Yıllık enflasyon yüzde 80 olmuş, 5.500 liralık asgari ücretin gelen zamlar karşısında hiçbir anlamı kalmamış, emekliye, memura yapılan zam, enflasyon karşısında erimiş maalesef. AKP’liler hala tozpembe bir Türkiye tablosu çizmeye çalışıyorlar. Şimdilerde ete ve süte kasım ayında yüzde 30-35 zam geleceği konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

“HAYVANSAL ÜRETİM KISIR DÖNGÜ İÇERİSİNDE”

Hayvansal ürünlerin üretiminin de tüketiminin de kısır bir döngü içerisinde olduğuna dikkat çeken Bakırlıoğlu, “Üretici para kazanamadığı için et ve süt fiyatlarının artması gerekiyor belki fakat; bu zamların tüketicinin sırtına yüklendiği sürece başka sorunlar ortaya çıkıyor. Üreticinin ürettiği süt fiyatı artınca marketteki tüm süt ürünlere zam geliyor. Bu seferde gelen zamlar yüzünden tüketim azalıyor. Üretim tüketimden fazla olunca üretici fiyatları düşüyor ve süt hayvanları kesime gönderiliyor. Hayvan sayısı azalıp üretim azalınca fiyatlar yeniden yükseliyor ve bu da doğrudan tüketiciye yansıyor” değerlendirmesinde bulundu.

RAFTA BİR LİTRE SÜTÜN FİYATI 20 LİRAYA DAYANMIŞ.

Ulusal süt konseyinin önerdiği çiğ süt fiyatının 7,5 lira olduğunu hatırlatan Vehbi Bakırlıoğlu, “Maliyeti ise 7,1 lira hesaplamışlar. Milletvekillerimizle bulunduğumuz Sakarya’da ziyaret ettiğimiz Adapazarı Ziraat Odası Başkanının hazırladığı raporda maliyetin 8 lirayı geçtiği belirtiliyor. Rafta bir litre sütün fiyatı 20 liraya dayanmış. Kırmızı ette durum farklı değil. Bir kilo etin maliyeti 120 lira. Et ve Süt Kurumu birinci kalite karkas sığır etini 84 liradan alıyor. Hayvanını kesime gönderen besici ahıra yeni hayvan koymuyor” dedi.

ÜRETİCİ ZAM, TÜKETİCİ İNDİRİM BEKLİYOR

CHP’li Bakırlıoğlu sözlerini şöyle noktaladı:

“Üretici kazanamıyor, tüketici tüketemiyor. Hayvancılığımız böyle bir çıkmazda maalesef. Tüm dünyada tarım ürünleri devlet desteğiyle ayakta duruyor. Ülkelere tarım ve hayvancılığa verdikleri desteklerle hem üreticisini, hem de tüketicisini koruyor. Ama AKP’nin yanlış politikaları yüzünden ne üreticinin, ne de tüketicinin yüzü gülüyor. Yapılması gereken, ete ve süte destek vererek üretim maliyetlerini düşürmek ve ürünlerin raf fiyatlarının artmasını önlemek olmalı. Fakat hükümet çiğ süt fiyatı arttıkça verilen desteği azaltıyor. Üreticinin ürettiği sütün fiyatı 2,30 TL iken destek 40 kuruş, 5,70 lira iken verilen destek 1 liraydı. Süt fiyatı 7,5 lira oldu destek 20 kuruşa düştü. Destekten kesilen 80 kuruşluk fark, fiyat artışıyla birlikte doğrudan zam olarak ürünlere yansıdı. Hayvancılığı bu çıkmazdan kurtarmak hem üreticinin kazanacağı hem de tüketicinin eti, sütü ucuza tüketeceği bir sistem uygulanmalıdır. Bunun yolu da desteklerin artırılmasıdır. Üretici fiyatlarına gelen zam, tüketicinin sırtına yüklenmemelidir. Market fiyatlarının daha fazla artmaması için sektör temsilcilerinin beklentisi çiğ süte 1,5 lira destek verilmesidir. Hepsinden önemlisi desteklerin zamanında ödenmesidir. Çünkü destekler üretim yılından bir yıl sonra ödeniyor. Bu da üreticiyi mağdur ediyor.”