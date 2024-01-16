CHP’li Bakırlıoğlu: İlk evim kredisi hayal oldu

Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:07

Güncelleme: 16.01.2024 - 10:07

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın geçen yıl duyurduğu ‘İlk evim kredisi’nin “hayal” olduğunu söyleyen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “AKP hükümetinin tutmadığı sözlerden birisi de düşük faizli konut kredileri ve TOKİ ilk evim sosyal konut projesi. Artan kredi faiz oranları ve kredi kısıtlamaları nedeniyle özellikle dar gelirlilerin ev sahibi olma imkanları kalmadı. Faiz oranları kamu bankalarında aylık yüzde 3,90 dolayında. Özel bankalarda ise yüzde 2,80 ile yüzde 3,5 arasında değişiyor. BDDK kararı kapsamında; 5 milyon liraya kadar olan sıfır konutların yüzde 22,5’ine kredi verilecek, bu oran 5 ila 10 milyon lira arasındaki sıfır konutlar için yüzde 20 olacak denilmesine rağmen banka şubelerinin yetkileri ancak 300-500 bin lira ile sınırlı” diye konuştu.

“AYLIK TAKSİT 85 BİN LİRAYI GEÇİYOR”

“İlk kez ev alacak olan vatandaşlarımız düşük faizli konut kredisi beklentisi içine girdi” diye devam eden Bakırlıoğlu, “Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre Ekim ayında konutlardaki yıllık enflasyonun yüzde 89,2. Oysa AB İstatistik Ofisi “Eurostat” verilerine göre AB ülkelerinde ortalama konut fiyat enflasyonu yüzde % -1,1. Yani konut fiyatları düşmüş. Konut kiralarında yüzde 25 artış sınırlamasına rağmen kiralar katlanarak artıyor. Seçimden önce TOKİ’nin yapacağı ilk evim projesi kapsamında 250 bin soysla konut için 5 milyondan fazla müracaat aldılar. Türkiye’de barınma krizinin eşiğinde. Bu krizi aşmanın tek yolu ucuz kredi. Aylık yüzde 3,90 faiz oranlarıyla kredi taksiti ödemek mümkün değil. Çünkü ortalama 100 metrekare bir ev için kredi çekildiğinde aylık taksit 85 bin lirayı geçiyor. Şimdi vatandaş soruyor ne oldu bizim düşük faizli kredi? Dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için düşük faizli ilk evim konut kredisi uygulaması en kısa zamanda uygulamaya konulmalıdır” ifadelerini kullandı.