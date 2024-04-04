CHP’li Başarır açıkladı: ‘Besni’de seçimin iptal edilmesi gerekiyor’

Yayınlanma: 04.04.2024 - 17:19

Güncelleme: 04.04.2024 - 17:19

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adıyaman’ın Besni ilçesinde partililerle buluştu.

Besni’deki seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili açıklama yapan Ali Mahir Başarır, Kayseri Pınarbaşı’nda seçimin yenilenmesi kararı alındığını anımsatarak şunları söyledi:

“CHP ALEYHİNE, AKP'NİN VE MHP'NİN LEHİNE BİR SEÇİM İŞLETİLİYOR"

“Kayseri Pınarbaşı’nda oy çuvalları mühürsüz olduğu için seçim iptal ediliyor. Burada da ilçemiz aynı itirazı yapıyor, ilçe seçim kurulu itirazı reddediyor. Adayımız, oy kullanmaması gereken kısıtlı vatandaşlarımızın ismini, raporunu bildiriyor, bakalım bu konuda ne karar verecek? Burada kısıtlıların oy kullandırılması sebebiyle seçimin iptal edilmesi gerekiyor. Türkiye’nin her yerinde CHP aleyhine, AKP’nin ve MHP’nin lehine bir seçim işletiliyor. Pınarbaşı’nda bir milletvekili hakime saldırdı, küfretti. Orada hakimin düğmesini kopartanlar o mührü sökmüştü. Burada da aynı iddia var ama orada iptal edilen seçim burada iptal edilmiyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Biz Besni’nin Adıyaman’ın hakkını sonuna kadar savunacağız, bir oy için bile mücadelemizi vereceğiz.”

"PINARBAŞI'NDAKİ İPTAL GEREKÇESİ NEDEN BESNİ'DE KULLANILMIYOR?"

Besni’ye Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinden geldiklerini kaydeden Burhanettin Bulut ise Pınarbaşı’nda seçimin iptal edilip hızla yeni tarih verildiğine dikkat çekti. Bulut, “Orada ifade edilen gerekçe sandıklardaki mührün kopartılmış olması. ‘Sandıkta mühür yok’ demiyorlar ancak sandıktaki mühürler sonradan koparılmış. Peki buna ilişkin bir görüntü var mı? Yok. Ama Besni’ye geliyorsunuz, Besni’de bir görüntü var; görüntüde sandıklarda bir mühür yok açık bir şekilde kurullara götürülmüş. Madem öyle, Pınarbaşı’nda iptal gerekçesi neden Besni’de kullanılmıyor, bir kere bunu bir sorgulamak lazım. Ancak bakıldığında Tayyip Erdoğan’ın seçim akşamı konuştuğu gibi bir mevzu maalesef olmadı. Seçimler sonrası hani halkın iradesine saygılıyız diyorlar ya. Anadolu’da bir deyim var, ‘bir evin içerisinde hırsız varsa kapı kilit tutmaz’ diye. Tam da onu yaşıyoruz" dedi.

“YÜKSEK SEÇİM KURULU'NDA İTİRAZLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Bulut, şöyle devam etti:

"Seçimlerden önce devletin tüm olanaklarını kullanan iktidar bu yetmezmiş gibi seçim günü de her türlü olanakları kullandılar. Sonra da hukuksuzluğa, aymazlığa özellikle Pınarbaşı’nda ahlaksızlığa varan müdahalelerde bulundular. Burada talep şudur: Besni’den ifademiz halkın iradesini sağlıklı bir şekilde sandıktan çıkartılması. Yoksa bir kayıp varsa buna saygılıyız elbette. Ancak bu hukuksuzlukları yapanların, bu adaletsizlikleri yapanların Adıyaman’da, Besni’de buna buradaki halkın izin vermeyeceklerini bilmelerini istiyoruz. Eğer bu haksızlığa il seçim kurulu müdahale etmezse Yüksek Seçim Kurulu’nda itirazlarımıza devam edeceğiz."