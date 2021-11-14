CHP’li Başarır’dan, SBK’nın Uğur Dündar’a ve kendisine açtığı davaya sert tepki

14 Kasım 2021 Pazar, 10:51

CHP'li Ali Mahir Başarır, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine ve Uğur Dündar'a dava açmasına sert çıktı. Çok garip bir dönemde yaşadıklarını belirten CHP’li Başarır, “Sezgin Baran Korkmaz, Gazeteci Uğur Dündar’a ve bana manevi tazminat davası açmış. Neymiş, kendisini küçük düşürmüşüz. Peki Sezgin Baran Korkmaz ve onunla bu ülkede iş tutanlar, ona yargıda kalkan olanlar, siz bizim ülkemizi küçük düşürmediniz mi? Biz, Sezgin Baran Korkmaz’ı daha ne kadar küçültebiliriz ki? Eğer bir ülkede yargı görevini yapmazsa ya da yargı görevini yapıp tamamlamazsa yavuz hırsız ev sahibini bastırır” sözlerini dile getirdi.

"BUNU DUYDUĞUMDA İNANAMADIM"

Sezgin Baran Korkmaz’ın şu an yurtdışında tutuklu bulunduğunu söyleyen CHP’li Başarır, “Ülkemizde gördük ki Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlığındaki tedbiri kaldırdılar, yurtdışına çıkış yasağını kaldırdılar. Sezgin Baran Korkmaz baktı ki kendisiyle iş tutan bir sürü insana dava bile açmadılar, ben dava açayım dedi, Uğur Dündar’a, Ali Mahir Başarır’a. Nasıl bir dönemde yaşıyoruz. Bunu duyduğumda inanamadım. Bu kişi bize dava açma cesaretinde bulunuyor. MASAK raporunu, hakkındaki iddiaları görmüyor herhâlde hiç kimse. O MASAK raporunu Uğur Dündar yazmadı, ben yazmadım. Kara para aklama suçunu işlediğine dair o raporu biz ortaya koymadık. İşte benim ülkemde yargı görevini yapmazsa, Sezgin Baran Korkmaz’da siyasetçiye, gazeteciye dava açacak cesareti kendinde bulur. Yazıklar olsun” dedi.