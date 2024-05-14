CHP’li Başevirgen: KPSS’nin adı ‘kamuya para sağlama sınavı’na dönüşecek

Yayınlanma: 14.05.2024 - 12:14

Güncelleme: 14.05.2024 - 12:14

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ni TBMM gündemine taşıdı. Başevirgen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e tasarruf tedbirleri kapsamında kamuya memur alımlarına getirilen sınırlamayı ve bu süreçte KPSS’nin işlevini sordu. Kamuya personel alımı tedbirleriyle atama bekleyen yüz binlerce yurttaşın mağdur olacağına dikkat çeken Başevirgen, “Kamuya personel alımının sınırlandırılmasıyla atama bekleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nde kamuda yeni personel istihdamının 3 yıl boyunca emekli olanlarla sınırlandırılacağı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e soruyoruz. Daha önce Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) girmiş ve atanmak için bekleyen yüz binlerce kişi bu süreçte ne yapacak? Alınan tedbirlerin tamamı ile ne kadarlık bir tasarruf hedefleniyor” diye konuştu.

“TASARRUF YİNE VATANDAŞLARDAN BEKLENİYOR”

Kamuya personel alımına 3 yıl boyunca getirilen sınırlamada KPSS sınavının işlevini de Bakan Şimşek’e soran Başevirgen, “Kamuda tasarruf paketi yine büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Uygulanacak paketle ne kadarlık bir tasarruf edileceği belirsizliğini koruyor. Açık olan ise tasarrufun yine vatandaşlardan beklendiğidir. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında 4 milyon 700 bin kişi KPSS’ye başvurdu. 2023 yılındaki ortalama KPSS ücreti 125 liraydı. Yani ÖSYM, 4 milyon 700 bin başvurudan ortalama 587 milyon 500 bin lira gelir elde etti” ifadelerini kullandı.

“BU TASARRUF PAKETİYLE YENİ BİR İŞSİZLER ORDUSU KAPIMIZDA”

Yeni tasarruf paketiyle işsiz vatandaşlara, atama bekleyen yeni işsizlerin de eklenebileceğine dikkat çeken Başevirgen, “KPSS devam edecekse zaten hali hazırda atama bekleyen yüz binlerce vatandaşımıza yenileri eklenmeyecek mi? Bu yıl düzenlenecek KPSS için paralarını yatıran vatandaşlarımız ne yapacak? KPSS’nin bu üç yıl içinde yapılmasının sınav ücreti almak dışında başka bir amacı kaldı mı? Ne yazık ki Kamu Personel Seçme Sınavı’nın adı, önümüzdeki üç yıl boyunca ‘Kamuya Para Sağlama Sınavı’na dönüşecek. Yüz binlerce atama bekleyen yurttaşımıza yenileri eklenecek. Bu tasarruf paketiyle yeni bir işsizler ordusu kapımızda” şeklinde konuştu.