CHP'li Başevirgen: Manisa’da yıkılan okulları ne zaman yapacaksınız?
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, depreme dayanıksız denilerek il genelinde yıkılan okulların yeniden inşa edilmediğine dikkat çekerek, “Buradan iktidara soruyoruz. Bu okulları ne zaman yapacaksınız? Çocuklarımızın ve ailelerimizin mağduriyetlerini ne zaman gidereceksiniz?” diye sordu.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa’da yıkım kararı alınan, ancak yerine yenileri yapılmayan okul sorununu meclis gündemine taşıdı.
Meclis Genel Kurulu’nda söz alan CHP’li Başevirgen, “Manisa’nın birçok ilçesinde çok sayıda okul hakkında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler başka okullara dağıtıldı. Evlerinin yakınında okumak yerine uzak mesafelerdeki okullara gitmek zorunda kalan hem öğrenciler, hem de sırtlarına ek maliyet binen veliler mağdur oldu” diye konuştu.
“SERMAYEYE VERDİĞİNİZ GARANTİYİ ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE VERİN”
Yıkılan okulların, iki yılı aşkın süredir metruk bir şekilde bırakıldığına dikkat çeken Başevirgen, “İhaleler iptal oldu, firmalar artan maliyetler nedeniyle inşaatlara başlayamadı. İki yıldan bugüne kadar bir arpa boyu yol alınamadı. Buradan iktidara soruyoruz. Bu okulları ne zaman yapacaksınız? Çocuklarımızın ve ailelerimizin mağduriyetlerini ne zaman gidereceksiniz? Her fırsatta sermayeye garanti vereceğinize çocuklarımızın eğitimine ve geleceğine garanti olun. Bu çocuklar seneye okullarına kavuşsun” ifadelerini kullandı.
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