CHP'li başkan görevden alınmıştı: Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçildi

19 Temmuz 2022 Salı, 09:40

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İçişleri Bakanlığı tarafından Menderes Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Kayalar’ın yerine vekâlet edecek ismin belirlendiği meclis oylamasına katıldı. Seçim, üçüncü turda CHP grubunun adayı Erkan Özkan’ın galibiyetiyle sonuçlandı. Erkan Özkan 15 CHP’li meclis üyesinin tamamının oyunu alarak Menderes Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

Menderes Belediyesi meclis salonundaki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kollarının temsilcileri ile örgüt yöneticileri yer aldı.

“KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ”

Seçimin ardından belediye binası önünde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “CHP’li meclis üyelerimiz hiç fire vermeden Menderes’in oyuna sahip çıkmıştır. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes Belediyesi’nin sonuna kadar yanındadır. Yapmamız gereken ne kadar hizmet varsa hepsini sonuna kadar yapacağız” diye konuştu.

SEYİT TORUN: HALKIN İRADESİNİ ÇALDIRMADIK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun meclis üyelerine teşekkür ederek “Çok onurlu bir davranışta bulundular ve Menderes halkının oyuna sahip çıktılar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve CHP örgütüne de teşekkür ediyorum. Onlar da bu süreci şeffaf bir şekilde büyük bir duyarlılıkla yönettiler. Menderes halkına hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de Erkan Özkan’ın CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla fire vermeden seçildiğine vurgu yaparak “Menderes’e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm meclis üyelerimiz CHP’li olmanın onuruna, şerefine, haysiyetine uygun bir şekilde görevini yaptı. Tüm meclis üyelerimize, örgütümüze ve Menderesli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere örgüt temsilcilerine ve meclis üyelerine kendisine verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunan Menderes Belediyesi Başkan Vekili Erkan Özkan ise “Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu bir sevinç değil. Mağduriyetten dolayı bu duruma geldik. En yakın zamanda da başkanımızın davası sonuçlanır ve kendisi görevine iade olur. O gelene kadar biz görevimize devam edeceğiz” diye konuştu.