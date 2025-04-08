AKP’li isimler iddianın üzerine atlamıştı... Keçiören Belediyesi’nin Cumhuriyet Kulesi’ni satacağı iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 18:23

Güncelleme: 08.04.2025 - 19:05

AKP Ankara İl Başkanlığı ve eski Keçiören Belediye Başkanı AKP’li Turgut Altınok, kendileri tarafından 21 yılda milyonlarca lira maliyetle inşa edilen ve yerel seçimlerden önce apartopar açılışı yapılan Keçiören Cumhuriyet Kulesi’nin mevcut CHP’li yönetim tarafından satışa çıkarıldığını iddia etti. Açılışı bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan kule, açılışından kısa bir süre sonra asansörlerinin durmasıyla gündeme gelmişti. CHP’li Mesut Özarslan, yönetime geldiğinde güvenlik gerekçeleriyle kuleyi kullanıma kapattı. Başkan Özarslan, konuya ilişkin Cumhuriyet’e özel yaptığı açıklamada da yönetime geldiklerinde kulenin inşaatının tamamlanmadığını belirtmiş, çalışmaların sürdüğünü aktarmıştı.

YANDAŞ MEDYA VE AKP’Lİ İSİMLER FIRSAT KOLLUYORMUŞ

AKP Ankara İl Başkanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğünce hazırlanan yazıda, Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin bulunduğu taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satılması, trampaya konu edilmesi veya kat karşılığı ihaleye çıkarılması için başkanlık makamına tam yetki verilmesinin talep edildiği” ifade edilerek kulenin satılacağı iddia edildi. Eski Keçiören Belediye Başkanı AKP’li Altınok ise, mevcut yönetime 1 milyar 755 milyon lira borç miras bırakmasına karşın “Kasasında parasıyla, piyasaya borcu olmayan pırıl pırıl bir belediye bıraktık biz. Kulene sahip çık, eserine sahip çık, geleceğine sahip çık” dedi. Kamuoyunca yandaş olarak bilinen medya organları da söz konusu iddialara haberlerinde yer verdi.

KULENİN SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “CHP’li belediyeleri silkeleyin” talimatının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, muhalefet belediyelerini SGK borçları üzerinden sıkıştırmaya başladı. CHP’li Keçiören Belediyesi yetkili kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kulenin satışı söz konusu değil. Belediye, SGK borçlarını sıfırlamak amacıyla bir karar aldı. Karar kapsamında, Altınok yönetiminden kalan SGK borçlarının söz konusu kulenin trampa edilmesiyle kapatılması hedeflendi. Kulenin borçlara karşılık hazineye devredilmesi için yetki alınırken, yandaş medya ve çeşitli AKP’li isimlerin satılacakmış gibi algı yaptığı belirtildi. Söz konusu “algı operasyonlarının” doğru olmadığı da vurgulandı.