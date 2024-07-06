CHP'li başkan TOGG markalı makam aracını yurttaşların hizmetine tahsis etti
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, geçen dönemde başkanlık makam aracı olarak kullanılan TOGG’u düğün ve sünnet arabası olarak yurttaşların hizmetine tahsis etti.
“Makam Aracımız, Düğün Aracınız” sloganıyla verilen hizmetle ilçe sakinleri en özel günlerini konforlu bir araçta keyifle yaşayacak.
TOGG’u sünnet ve düğün günlerinde kullanmak isteyenlerin, Beykoz sınırları içerisinde ikamet etmesi, düğün veya sünnet organizasyonunun ilçe sınırları içerisinde olması, üzerine kayıtlı herhangi bir aracın bulunmaması gerekiyor.
Hizmetten yararlanmak isteyenler, Beykoz Belediyesi’nin 444 66 61 No’lu Çözüm Merkezi, whatsapp hattı ve sosyal medya hesaplarından başvuru yaparak, kayıt oluşturabilecek.
Başvuru kayıt listesi düzenlendikten sonra araç, randevu sistemiyle evlenecek çiftlerin veya sünnet olacak çocukların kullanımına şoförü ile birlikte tahsis edilecek.
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