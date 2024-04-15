CHP’li başkandan ‘TOGG’ kararı: Şehit ve gazi yakınlarına hizmet verecek

Yayınlanma: 15.04.2024 - 10:22

Güncelleme: 15.04.2024 - 10:22

Çekmeköy Belediyesi araç filosunda bulunan 34 CKM 34 plakalı TOGG, Çekmeköy’de ikamet eden şehit ve gazi yakınlarının ailelerinin düğün, nişan ve sünnet gibi özel günlerinde, vatan için serdengeçen kahramanların birinci dereceden yakınlarına ücretsiz olarak sunulacak.

Sosyal yardım ve sosyal sorumluluk projesi olma özelliği taşıyan bu yeni hizmet, 14-20 Nisan tarihleri arasında, Şehitler Haftası’nda Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla duyuruldu. Çerkez paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli komşularım, bugün 14 - 20 Nisan Şehitler Haftası. Bu vatan uğruna canını vermiş tüm şehitleri ve gazileri saygıyla, hürmetle anıyorum. Çekmeköy Belediyesi envanterinde bulunan milli otomobil TOGG’u millet uğruna toprağa düşen şehitlerimiz ve gazilerimizin çocuklarının; sünnet, düğünlerinde onlara tahsis edeceğim. Milletin TOGG’unu milletin emrine veriyoruz”

BAŞVURULAR 19 NİSAN'DAN İTİBAREN

TOGG’u düğün nişan ve sünnet organizasyonlarında kullanmak isteyen şehit ve gazi yakınları 19 Nisan Cuma gününden itibaren başvuruda bulunup rezervasyon yapabilecekler. Başvuru esnasında istenilecek evrak ve belgeler, başvuruların nereden yapılacağı gibi ayrıntılar hafta içinde belediyenin sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden duyurulacak.