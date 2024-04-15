CHP’li başkandan ‘TOGG’ kararı: Şehit ve gazi yakınlarına hizmet verecek

31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Orhan Çerkez'in başkan seçildiği İstanbul Çekmeköy'de belediye araç filosunda bulunan TOGG marka otomobil, şehit ve gazi yakınlarına hizmet verecek.

ANKA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 10:22
CHP’li başkandan ‘TOGG’ kararı: Şehit ve gazi yakınlarına hizmet verecek
Abone Ol google-news

Çekmeköy Belediyesi araç filosunda bulunan 34 CKM 34 plakalı TOGG, Çekmeköy’de ikamet eden şehit ve gazi yakınlarının ailelerinin düğün, nişan ve sünnet gibi özel günlerinde, vatan için serdengeçen kahramanların birinci dereceden yakınlarına ücretsiz olarak sunulacak. 

Sosyal yardım ve sosyal sorumluluk projesi olma özelliği taşıyan bu yeni hizmet, 14-20 Nisan tarihleri arasında, Şehitler Haftası’nda Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla duyuruldu. Çerkez paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli komşularım, bugün 14 - 20 Nisan Şehitler Haftası. Bu vatan uğruna canını vermiş tüm şehitleri ve gazileri saygıyla, hürmetle anıyorum. Çekmeköy Belediyesi envanterinde bulunan milli otomobil TOGG’u millet uğruna toprağa düşen şehitlerimiz ve gazilerimizin çocuklarının; sünnet, düğünlerinde onlara tahsis edeceğim. Milletin TOGG’unu milletin emrine veriyoruz” 

BAŞVURULAR 19 NİSAN'DAN İTİBAREN 

TOGG’u düğün nişan ve sünnet organizasyonlarında kullanmak isteyen şehit ve gazi yakınları 19 Nisan Cuma gününden itibaren başvuruda bulunup rezervasyon yapabilecekler. Başvuru esnasında istenilecek evrak ve belgeler, başvuruların nereden yapılacağı gibi ayrıntılar hafta içinde belediyenin  sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden duyurulacak.


Çekmeköy haberleri Çekmeköy Belediyesi haberleri Şehit haberleri gazi haberleri CHP haberleri TOGG haberleri

İlgili Haberler

Alman Stern dergisi açıkladı: Togg T10X'in Almanya'da satışa sunulması bekleniyor!

Alman Stern dergisi açıkladı: Togg T10X'in Almanya'da satışa sunulması bekleniyor!
Togg'dan önemli açıklama: Bayramda yola çıkacaklar dikkat!

Togg'dan önemli açıklama: Bayramda yola çıkacaklar dikkat!
TOGG yazılımı kullanıcılarını yüzlerinden tanıyacak

TOGG yazılımı kullanıcılarını yüzlerinden tanıyacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan yaşamını yitirdi

Türk halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan yaşamını yitirdi
Fatih Karagümrük 9 kişi kaldı: Fenerbahçe ikinci yarıda geri döndü! Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe

Fatih Karagümrük 9 kişi kaldı: Fenerbahçe ikinci yarıda geri döndü! Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe
AKP’de ‘ıstakoz’ kavgası: ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!

AKP’de ‘ıstakoz’ kavgası: ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!
Son Dakika… İran-İsrail gerilimi hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama!

Son Dakika… İran-İsrail gerilimi hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama!
Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme: Belediye Başkanı mahkemeye sevk edildi

Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme: Belediye Başkanı mahkemeye sevk edildi
Cannes tarzı gündem olmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı

Cannes tarzı gündem olmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı
Kozan’da İYİ Parti ve BBP meclis üyeleri istifa ederek CHP’ye geçti

Kozan’da İYİ Parti ve BBP meclis üyeleri istifa ederek CHP’ye geçti
Dermatoloji Uzmanı uyardı! Makyaj yaparken bunlara dikkat edin

Dermatoloji Uzmanı uyardı! Makyaj yaparken bunlara dikkat edin