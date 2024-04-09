Alman Stern dergisi açıkladı: Togg T10X'in Almanya'da satışa sunulması bekleniyor!

Yayınlanma: 09.04.2024 - 15:10

Güncelleme: 09.04.2024 - 15:12

Alman Stern dergisinde (Frankfurter) yer alan haberde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazı T10X’in "Türklerin prestij nesnesine" dönüştüğü belirtildi.

Derginin, "Togg Almanya'ya da geliyor: İşte Türk elektrikli aracının sürüşüne dair detaylar" başlığıyla verdiği haberde, T10X’in dijital ekosistemine vurgu yapıldı.

Haberde, elektrikli otomobillerin ABD’nin batısında bir zamanlar yaşanan "Altına Hücum" dalgasına benzer bir ilgi çektiği ifade edilerek, "En eski oyuncu Tesla’nın formülü şöyle: Aracın önemli unsurlarına odaklan, geri kalanını satın al, bir fabrikayı inşa et ve yeterli şarj altyapısını sağla. Aslında, gereken sermayeye sahip herkes bunu yapabilir. Tedarikçiler deniz gibi üstelik yüksek verimli. Güçlü bir içten yanmalı motor yapmaya ise artık gerek yok. Böylece, kadim otomobil üreticilerinin teknoloji avantajı bir anda ortadan kalkıveriyor." yorumuna yer verildi.

'TESLA GİBİ DEĞİL...'

Togg’un da Tesla’nın stratejisini izlediğine yer verilen haberde, Türkiye'nin otomobili için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yola çıkıldığı ve Gürcan Karakaş'ın şirkette CEO olarak görev yaptığı vurgulandı.

Haberde, Karakaş'ın, “Sadece bir otomobil üreticisi olmak istemiyoruz” ifadesine yer verilirken, Karakaş’ın 20 yıldan fazla Alman otomotiv tedarikçisi Bosch için çalıştığı ve Alman şirketin Asya operasyonlarının başında olduğu bilgisi yer aldı.

Haberde, Togg’un yolcu kabinini ikinci bir yaşam alanı ya da oturma odası olarak tanımladığı ve bilgi-eğlence sistemini de buna uygun olarak tasarladığına vurgu yapılarak, şunlara yer verildi:

"Togg bunun için içlerinde Türk Hava Yolları gibi Türk ekonomisinin en büyük oyuncularıyla iş birliği yapıyor. T10X ekosisteminde radyo dinleyebilir, uçak bileti alabilir, çevrimiçi alışveriş yapabilir, Türkiye’nin en büyük süpermarket zinciri Migros’tan alışveriş yapabilir veya hatta vergi beyannamesini doldurabilirsiniz.

Togg T10X’de eğlence de unutulmamış: AI- Radio, Yapay zeka, sayesinde seçilen müzik türüne göre kullanıcının zevkine uygun çalma listeleri oluşturuyor. Ekranlar ayrıca dijital sanat eserleri izlemek için de kullanılıyor. Togg böyle devasa bir sahne ile CES teknoloji fuarında dikkati çekti. Şimdi, bu dijital grafikler Gemlik’teki fabrikanın dış duvarlarını süslüyor. Bazı fonksiyonların açılması araç içi yüz tanıma ile gerçekleştiriliyor. Kamera ayrıca selfie çekmek için de kullanılıyor. Togg CEO’su ‘Dijitalleşmeyi ciddiye alıyoruz’ diyor. Tüm bunlar ise bize Tesla gibi değil, daha çok Apple gibi geliyor."

SKODA VE VOLKSWAGEN İLE KARŞILAŞTIRDILAR!

''Türk SUV'u, ana işlevini oldukça düzgün bir şekilde yerine getiriyor. Ancak direksiyon milinin biraz kısa olduğu ve koltukların daha fazla yan destek sunabileceği de bir gerçek'' ifadelerinin kullanıldığı haberde ''Biz, 320 kW / 435 PS güce sahip, maksimum 700 Nm tork üreten, dört tekerlekten çekişli ve WLTP döngüsüne göre maksimum 468 kilometre menzil sağlaması beklenen 88,5 kilowatt saatlik bir batarya kapasitesine sahip T10X AWD Long Range'in en üst modelini kullanıyoruz. Motorlar ise Bosch’tan geliyor” denildi.

Togg T10X’in hareketli bir arka aksı olmadığı halde (Dönüş çapını küçülten hareketli arka tekerler) 9,50 metrelik dönüş çapı yakaladığının aktarıldığı haberde, 2 bin 165 kilogram ağırlığındaki aracın oldukça çevik hareket edebildiği ifade edildi.

Haberde, T10X’in büyük batarya ile 523 km’ye kadar menzil elde edilebildiği ve şarj konusunda, Skoda Enyaq veya Volkwagen ID.4 gibi rakipleriyle rahatlıkla başa çıkabileceği anlatıldı.

FİYAT VE TALEP AYRINTISI

Alman Stern dergisinin haberinde "Türklerin prestij nesnesine" dönüştüğü belirtilen aracın yıl sonunda Almanya’ya gelmesi beklendiği aktarıldı.

Haberde, "Almanya’da Türk vatandaşlarından oluşan 1,5 milyon nüfusla, bu dolaşan milli gururun Flensburg’dan Garmisch-Partenkirchen’e kadar talep göreceği kesin. Almanya için fiyatlar henüz belirlenmedi. Türkiye’de fiyatlar yaklaşık 40 bin Euro civarında başlıyor, en üst versiyonun 65 bin Euro'nun üzerinde olması muhtemel" değerlendirmesi yapıldı.