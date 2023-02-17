CHP'li Bayır: İtalyanlar Defne'de sağlık üssü kurdu; hastalar buraya yönlendirilebilir

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Hatay Defne’de yaptığı açıklamada İtalya’dan gelen ekiplerinin kurduğu Sahra Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarının her türlü müdahaleyi yapabilecek şekilde hazır bulunduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 23:23
CHP'li Bayır: İtalyanlar Defne'de sağlık üssü kurdu; hastalar buraya yönlendirilebilir
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CHP'li Bayır, İtalya’dan deprem bölgesine yardıma gelen ekiplerin Hatay Defne’de Atatürk Stadı’nda Sahra Hastanesi kurduğunu ve sağlık görevlilerinin burada ameliyat yapabileceği, helikopter sahasının da alanda bulunduğu bilgisini paylaştı.

Sahra Hastanesi’ni kuran ekibin şefiyle görüştüğünü bildiren Bayır, henüz İl sağlık müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü ya da kaymakam tarafından kimsenin kendilerini ziyaret etmediğini sadece Defne Belediye Başkanı’nın geldiği bilgisini kendilerine aktardığını söyledi.


Tacettin Bayır sahra hastanesi

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