CHP'li Bayır: İtalyanlar Defne'de sağlık üssü kurdu; hastalar buraya yönlendirilebilir

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 23:23

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 23:23

CHP'li Bayır, İtalya’dan deprem bölgesine yardıma gelen ekiplerin Hatay Defne’de Atatürk Stadı’nda Sahra Hastanesi kurduğunu ve sağlık görevlilerinin burada ameliyat yapabileceği, helikopter sahasının da alanda bulunduğu bilgisini paylaştı.

Sahra Hastanesi’ni kuran ekibin şefiyle görüştüğünü bildiren Bayır, henüz İl sağlık müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü ya da kaymakam tarafından kimsenin kendilerini ziyaret etmediğini sadece Defne Belediye Başkanı’nın geldiği bilgisini kendilerine aktardığını söyledi.