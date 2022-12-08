CHP’li Bayraktutan, Akar’a ‘roket üzerinden cemaat selamı’ iddialarını sordu: 'Emir tarikattan mı geldi?'
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, üzerinde “Suriye El-Bab’tan Mahmut Efendi cemaatine selam olsun. Hizmetlerinizin devamı için” yazan roketi Milli Savunma Bakanı Akar’a sordu. Bayraktutan, “TSK, Mustafa Kemal Atatürk’ün ordusudur” dedi.
15 Temmuz 2016’da FETÖ tarafından yapılan darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki cemaat yapılanmaları tartışılmaya devam ediliyor.
TSK içerisinde FETÖ sonrası başka cemaatlerin etkin olmaya başladığıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken son günlerde bu iddiayı doğrulayacak bir görsel sosyal medyada tepki topladı.
Gönderide gözüken envanterde RPG-7 antitank mühimmatı olarak geçen, tanklara ve zırhlı araçlara karşı tek erin kullandığı roketatar silahının roketinin üzerinde “Suriye El-Bab’tan Mahmut Efendi Cemaatine Selam Olsun. Hizmetlerinizin devamı için” yazılı olduğu görüldü. Milli Savunma Komisyonu üyesi ve CHP milletvekili Uğur Bayraktutan, konuya ilişkin TBMM Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yazılı olarak yanıtlaması için soru önergesi verdi.
"HAREKÂT BÖLGESİNDE Mİ"
Bayraktutan önergede, “Fotoğrafın paylaşılması sonrası herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? Fotoğraftaki merminin harekât bölgesinde kullanıldığı iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğru ise TSK mensupları emirleri komutanlarından mı tarikat liderlerinden mi almaktadır?” sorularını yöneltti.
"ATATÜRK’ÜN ORDUSU"
Cumhuriyet’e konuşan Bayraktutan, “TSK, Mustafa Kemal Atatürk’ün ordusudur. Emir komuta zinciri içerisinde hiç kimse cemaatleri ön plana koyarak ordunun bu yapısını ortadan kaldıramaz” ifadelerini kullandı. Türk ordusunun özellikle FETÖ’nün darbe girişiminde büyük acılar yaşadığının altını çizen Bayraktutan, “TSK’nin sorumluluğu, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda sonsuza kadar laik Cumhuriyetin savunuculuğunudur. Selam gönderilecek yer arıyorsak, o da sarı saçlı, mavi gözlü dev adamın olduğu Anıtkabir’dir” dedi.
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