'15 Temmuz destan değildir' paylaşımına soruşturma başlatılmıştı: İYİ Partili Aksoy için 'kovuşturmaya yer yok' kararı

26 Kasım 2022 Cumartesi, 13:08

İYİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Aybars Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı "15 Temmuz destan değildir" paylaşımı nedeniyle hakkındaki şikâyetler üzerine başlatılan soruşturmada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiğini duyurdu. Aksoy, "'Devletin dini adalettir' şiarıyla zorluklara rağmen görevini halen layıkıyla ifa eden adalet mensuplarına teşekkürü bir borç bilirim" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Aybars Aksoy hakkında 15 Temmuz 2021'de yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle "suç işlemeye tahrik suçu" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu" iddialarıyla şikâyetlerde bulunulmuştu.

Şikâyetler üzerine 30 Eylül 2021'de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Aksoy bir yıldır devam eden soruşturma sürecinin tamamlandığını ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini açıkladı.

"GÜVENLİK TEHLİKESİ OLUŞTURMUYOR"

Aybars Aksoy, yazılı bir açıklama yaparak şikâyetlere konu olan 15 Temmuz'daki "15 Temmuz destan değildir, bu milleti ayrıştıran zihniyetin temsilcilerinin arasındaki çıkar çatışmasıdır. Siyasal İslamcıların arasındaki kavgada yani hiç uğruna hainler tarafından şehit edilen polislerimizi ve askerlerimizi rahmetle anıyorum" paylaşımını da anımsattı. Aksoy açıklamasında şunları kaydetti:

"Söz konusu paylaşımda; TCK 214. maddesi uyarınca, işlediğim iddia edilen suçun dayanağı paylaşımın ifade hürriyeti kapsamında kaldığı, TCK 216. maddesi uyarınca işlediğim iddia edilen suçun dayanağı paylaşım nedeniyle herhangi bir kamu güvenlik tehlikesi oluşmadığı ve bu nedenle suçun unsurları itibarıyla oluşmadığı değerlendirilmiş ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir."

"ADALETE OLAN İNANCIM DEVAM ETMEKTEDİR"

Aksoy, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Sivil ve siyasi sorumlulukları olan demokrat bir birey olarak, anayasamızın vermiş olduğu ifade özgürlüğü hakkımı kullanarak, herhangi bir hakaret olmaksızın, eleştiri çerçevesindeki ifadem nedeniyle, hakkımda açılmış ve bir yıldır devam etmekte olan soruşturma sonuçlanmıştır. Zamanın ruhuna göre tutum alanlardan olmadığım için, bu ülkenin kurucusuna ve kuruluş ayarlarına saygılı yargı mensuplarının varlığından hiç şüphe duymadığım için adalete olan inancım dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. ‘Devletin dini adalettir’ şiarıyla tüm zorluklara rağmen görevini halen layıkıyla ifa eden adalet mensuplarına teşekkürü bir borç bilirim. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olarak, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek vazifesiyle, iyiliği çoğaltmaya ve doğruları söylemeye yılmadan, yorulmadan devam edeceğim. Bu süreçte desteğini eksik etmeyen tüm yol arkadaşlarıma da teşekkür ederim."