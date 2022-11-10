15 Temmuz'da ihraç edilip mesleğe dönen hâkim Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm etti

10 Kasım 2022 Perşembe, 18:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 yılında TBMM’deki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası’na para gönderdiğini öne sürmüş ve birtakım belgeleri de açıklamıştı.

Bunun üzerine Erdoğan ve yakınları tarafından Kılıçdaroğlu hakkında İstanbul’da dört ayrı mahkemede beş ayrı tazminat davası açılmıştı. Yargıtay’daki FETÖ yapılanmasına tepki göstererek istifa edip avukatlığa başlamış olan, Kılıçdaroğlu’nun savunmanı Celal Çelik, bu tazminat davalarına bakan 4 hâkimin de HSK kararnamesi olmaksızın görev yerlerinin değiştirildiğine dikkat çekmişti. Celal Çelik, 4 hâkim için de reddi hâkim talebini duruşmalarda ısrarla dile getirdi. Ancak bu reddi hâkim talepleri, söz konusu hâkimler tarafından kabul görmedi ve davalarda Kılıçdaroğlu aleyhine kararlar çıktı.

AVUKAT ÇELİK: YARGITAY KARARI BOZDU

Çelik, bu kararları istinafa taşıdığını, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin iki dosyada reddi hâkim talebinin değerlendirilmediği yönünde görüş bildirdiğini söyledi. Ancak bu kez de istinaftaki hakimlerin yerinin değiştirildiğini, yeni heyet tarafından yerel mahkemeden gelen tazminat kararlarının bir hafta gibi kısa sürede onaylandığını anımsatan Celal Çelik, en sonunda gittikleri Yargıtay’ın ise tazminat kararlarını bozduğunu ifade etti.

Yüksek Mahkeme’nin bozma kararının ardından yerel mahkemeye geri dönen dosyaya bakan 4. Asliye Hukuk Mahkemesi eski kararlarında direndi. Bir davaya ise aralık ayında bakılacağı öğrenildi.

YENİDEN REDDİ HÂKİM TALEBİNDE BULUNULDU

Bugün İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılan duruşmada Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik davaya bakan mahkeme hâkimi Ü.E. için yeniden reddi hâkim talebinde bulundu.

Çelik, “Önceki duruşma sonrasında sunmuş olduğumuz dilekçe içeriğinde de anlaşılacağı üzere mahkeme hâkimi yönünden davadan el çekme gerekliliği bulunmasına karşın ısrarlı bir biçimde tarafgir bir biçimde davaya devam iradesi ortaya konmuş olduğundan, mahkeme hâkiminin hiçbir şekilde objektif davranmayacağı yönündeki düşüncemizi tekrar ederek, verilecek kararın da bizim açımızdan hukuki bir metin olarak değerlendirilmeyeceğini ifade ederiz” dedi.

197 BİN LİRALIK TAZMİNAT KARARI

Darbe girişiminden bir gün sonra 16 Temmuz 2016 tarihinde HSK kararıyla meslekten çıkartılan, 93 gün sonra mesleğe alınarak İstanbul’a atanan ve bu davaya bakan hâkim Ü.E., her duruşmada reddi hâkim talebinde bulunan Çelik’in istemini bugün de kabul etmedi, Yargıtay’ın bozma kararına karşı direndi. Mahkeme hâkimi, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira manevi tazminat ödemesi kararını yeniden verdi.

"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURDULAR"

Kararı ANKA Haber Ajansı’na değerlendiren Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelik, dört hâkim hakkında da Türk Ceza Kanunu’nun 220’nci maddesinde düzenlenen “suç işleme amacıyla örgüt kurma suçu”ndan ve 257’nci maddede düzenlenen “görevi kötüye kullanma suçu”ndan suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayarak, şunları söyledi:

“Yargıtay’ı takmadılar, Yargıtay’ın haklı gerekçeleri söz konusu olmasına rağmen direndiler. Önceki suç kapsamlı kararlarının arkasında durarak hukuksuzluk yapma iradelerini oraya koydular. Suç örgütü kapsamında hareket ettiklerini de ispatlamış oldular. Suç örgütü üyesi olmak ve örgüt kurmaktan ötürü ve görevlerini kötüye kullanmaktan şikâyetçi olacağız.”

DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA MESLEKTEN UZAKLAŞTIRIŞMIŞTI

Bugünkü tazminat kararını veren Ü.E. Enez hâkimi iken, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin hemen ertesi günü 16.7.2016 tarihinde meslekten uzaklaştırılmıştı. Ü.E.’nin de içinde yer aldığı 2 asker ve 7 hâkim 20 Temmuz’da Edirne’de yakalanmış, 14 saatlik sorgunun ardından tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’ne konulmuştu. Ancak eski hâkim Ü.E. 93 gün sonra, 11 Ekim 2016 tarihinde mesleğe yeniden kabul edildi ve HSK Birinci Dairesi’nin 18 Ekim 2016 tarihli 1880 sayılı adli yargı kararnamesi ile Enez Hâkimliği’nden İstanbul Anadolu Hâkimliği’ne atandı.

AVUKAT ÇELİK, HÂKİMİ HSK'YE ŞİKÂYET ETMİŞTİ

Avukat Celal Çelik yargılama boyunca hukuka aykırılıklar olduğunu belirterek hâkim Ü.E.’yi 8 Haziran 2018 tarihinde HSK’ye şikâyet etmişti. HSK, 2.5 yıl sonra başvuruyu incelemiş 15 Ekim 2020 tarihinde şikâyeti işleme koymama kararı almıştı. HSK, hâkim Ü.E.’nin meslekten çıkarılma ve geri dönme tarihlerini de bu ret kararında belirtmişti. HSK’nin işleme koymama kararı, avukat Celal Çelik’e 18 Mart 2021 tarihinde posta yoluyla tebliğ edildi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Bu durumda Yargıtay hukuk dairesi yeniden bu tazminat davasına bakacak ve alacağı karara göre tazminatla ilgili son sözün söylenmesi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na kadar uzanacak bir süreci işletecek.