Süleyman Soylu BAE'de çark etti! 15 Temmuz suçlamasından pasta kesmeye...

03 Aralık 2022 Cumartesi, 12:12

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaretle dikkat çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada ülkenin milli günü etkinliğine katıldı. BAE Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ile birlikte pasta kesen Soylu, "Al Nahyan'ın bize söylediği 'Yapacak çok işimiz, atacak çok adımımız var. Hem ümmete hem dünyaya elbette ki yapacaklarımız, sorumluluklarımız var' sözü bundan sonra da yolculuğumuzun çok uzun süreceğinin en büyük delilidir" dedi.

'15 TEMMUZ’UN FİNANSÖRÜ' OLMAKLA SUÇLAMIŞTI

Soylu bir yıl önce yaptığı açıklamada BAE’yi, 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü ve faili olarak suçlamış ve “BAE, ABD ile birlikte 15 Temmuz darbesinin failidir. 15 Temmuz’u yapanları ABD’de saklıyorlar, ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri’nde” ifadelerini kullanmıştı.