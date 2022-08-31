CHP’li Beko: Açlık riski büyüyor

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:08

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, yazılı bir açıklama yaparak AKP iktidarının yanlış politikaları nedeniyle yurttaşların zor günler geçirdiğini söyledi.

Türkiye, siyasal tarihinin, savaş dönemleri dışında, ekonomik olarak en kötü dönemlerinden birini yaşadığını belirtirten Beko; “İktidar artık milletin sırtında kocaman bir yüktür. İl il dolaşıyoruz, esnafımızın, çiftçimizin, gençlerimizin, iş arayan kardeşlerimizin, emeklilerimizin ellerini sıkıyoruz, dertlerini dinliyoruz ve ortaya çıkan tabloda; milletimiz artık her şeyin farkında, tek istedikleri bu ucube yönetimin değişmesi. Ülkemizdeki karanlık tabloyu değiştirmeye kararlı olduklarını ülkemizde artık insanların yüzlerinin gülmesini istiyoruz ve bunun için var gücümüzle çalışacağız. Ülkemizi bilerek isteyerek bu duruma getirenlerden sandıkta hesap soracağız ve bu karanlık tabloyu değiştireceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız, bize inanın ve bize güvenin” diye konuştu.

“AÇLIK RİSKİ BÜYÜYOR”

Kani Beko açıklamalarında Tarımsal girdi maliyetleri ve tarım ürünü üretici fiyatlarındaki artışlara da değindi. Gıda fiyatlarındaki yıllık artışın önümüzdeki aylarda da üç haneli oranlarda kalmaya devam edeceğinin altını çizen Beko; “Ağustos 2021’de 100 lira olan gıda sepeti 185,6 liraya çıkarken, aynı ay 100 liraya alınan bir gıda sepetinin toplam maliyeti ise bu yıl 276 lira oldu. Gıdada yılın ilk sekiz aylık dönemindeki toplam artış ise 91,7’ye çıktı. Dar ve sabit gelirlilerin gıdaya erişimi her geçen ay daha da zorlaşıyor, açlık riski büyüyor” ifadelerini kullandı.

Yurttaşların mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 64 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında daha fazla para ödediğinin de altını çizen Kani Beko; “Ocak-Ağustos döneminde ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 94, oranında arttığını belirtti. Et ve balık fiyatları yüzde 56,6, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 60,1, yağ fiyatları yüzde 31,2 oranında, meyve fiyatları yüzde 195,4, sebze fiyatları yüzde 168,3, bakliyat fiyatları yüzde 57,4, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 81,8 oranında arttı” dedi.

AKP İKTİDAR OLDUĞUNDAN BU YANA GIDA FİYATLARI YÜZDE 176 ARTTI

AKP’nin iktidar olduğundan bugüne gıda fiyatlarındaki artışa da değinen Beko; “Yıllık olarak ise (Ağustos 2021’e göre) yüzde 176 oranında artış gözlendi. Açıkça ifade etmek gerekir ki; vatandaşlar Ağustos 2021’de 100 liraya dolan bir sepet için bu yıl aynı ay 276 lira ödemek zorunda kaldılar. Bu yıl ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 192,7, et-balık fiyatlarında 101,5, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 135,2 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 88,3 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 225,4, sebze fiyatları ise yüzde 418,1 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 143, diğer gıda fiyatları ise yüzde 135,4 oranında zamlandı’’ diye konuştu.

Beko, iktidara geldiklerinde de, “Ekonominin gerçek fotoğrafı çekilecek ve çözüm buralardan hızla çıkacak. Üreteceğiz, kazanacağız, hakça paylaşacağız. Kimse aç ve açıkta kalmayacak. Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmeyecek” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.