CHP'li belediye başkanı Akay'a saldırı

22 Nisan 2022 Cuma, 09:07

Başkan Akay, kendisine yönelik yapılan saldırı ile ilgili konuştu.

Kendisine yumurta atıldığını söyleyen Akay, saldırıyla ilgili yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gün aşırı yaptığımız iftar programlarının bir tanesinde, bugün tatsız bir olay yaşandı. Herhadle yapılan hizmetlerden rahatsız olan bazıları, kendilerine az hizmet yapıldığını ifade ederek, anlaşılmaz bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırı demeyelim buna, yumurta attılar. Olayın tamamı bu. Sonrasında mahalle halkıyla birlikte yemeğimize devam ettik.

Bin kişiyi aşan bir topluluk içinde, zaten bu olay fazlasıyla protesto edildi. Saldırıyı gerçekleştirenler de o sırada kaçmak zorunda kaldılar."

Akay'a saldıran kişilerin ise henüz kimliği tespit edilemedi.