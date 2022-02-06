CHP'li Belediye Başkanı Osman Gürün koronavirüse yakalandı

06 Şubat 2022 Pazar, 12:23

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, koronavirüse yakalandı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Gürün, "Hafif belirtiler üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testimin sonucunun pozitif çıktığını öğrendim. Her zaman olduğu gibi görevimizin başında olup genel tedbirler gereği çalışmalarımıza evden devam edecegiz. Herkese sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hafif belirtiler üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testimin sonucunun pozitif çıktığını öğrendim.



Her zaman olduğu gibi görevimizin başında olup genel tedbirler gereği çalışmalarımıza evden devam edecegiz. Herkese sağlık diliyorum. — Osman Gürün (@osmangurun) February 6, 2022







