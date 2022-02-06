CHP'li Belediye Başkanı Osman Gürün koronavirüse yakalandı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, koronavirüse yakalandı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Gürün, "Hafif belirtiler üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testimin sonucunun pozitif çıktığını öğrendim. Her zaman olduğu gibi görevimizin başında olup genel tedbirler gereği çalışmalarımıza evden devam edecegiz. Herkese sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı.
Hafif belirtiler üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testimin sonucunun pozitif çıktığını öğrendim.— Osman Gürün (@osmangurun) February 6, 2022
Her zaman olduğu gibi görevimizin başında olup genel tedbirler gereği çalışmalarımıza evden devam edecegiz. Herkese sağlık diliyorum.
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