CHP'li Belediye Başkanı Osman Gürün koronavirüse yakalandı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2022 Pazar, 12:23
CHP'li Belediye Başkanı Osman Gürün koronavirüse yakalandı
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CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, koronavirüse yakalandı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Gürün, "Hafif belirtiler üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testimin sonucunun pozitif çıktığını öğrendim. Her zaman olduğu gibi görevimizin başında olup genel tedbirler gereği çalışmalarımıza evden devam edecegiz. Herkese sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı. 




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