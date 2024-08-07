CHP'li belediyeden kadınlara 'hijyenik ped' desteği
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kadınlar için ayda bir kez ücretsiz hijyenik ped desteği uygulaması başlattı. Destekten faydalanmak isteyenler, pedlerini EBB Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nden ücretsiz olarak alabilecek.
CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi aracılığıyla kadınlara ayda bir kez 1 paket hijyenik ped desteği sağlanacağını duyurdu.
Kadınlar her ay 1 paket ücretsiz hijyenik pedi, merkezden kendileri başvurularıyla alabilecek.
Yetkililer, uygulamadan faydalanmak isteyen kadınların İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi No: 40 Kat: 5 adresine başvurabileceğini bildirdi.
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