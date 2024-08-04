3 kişiyi tehditle gaspeden 5 şüpheli gözaltında

Kayseri’de 3 kişiyi tehdit edip, yaralayarak 200 bin TL değerinde eşyasını gasbettikleri iddia edilen 5 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 04.08.2024 - 21:16
3 kişiyi tehditle gaspeden 5 şüpheli gözaltında
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Olay, 2 Ağustos’ta kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, E.A. (24), Ş.C.Y. (24), O.Y. (44), A.Y. (20) ve Y.E.Y. (38 ), 3 kişiyi tehdit edip, yaralayarak, 200 bin TL değerinde eşyasını gasbetti. 

Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 

Şüpheliler, polis ekiplerinin adreslerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 15 adet fişek ele geçirilirken, gasp edilen malzemelerin polis ekipleri tarafından sahiplerine eksiksiz şekilde teslim edildiği belirtildi.


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