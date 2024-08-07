Kayınpederi tarafından başından vurulan damat öldü

Manisa’nın Akhisar ilçesinde tartıştığı kayınpederi tarafından başından vurularak ağır yaralanan damat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 14:46
Kayınpederi tarafından başından vurulan damat öldü
Abone Ol google-news

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre kayınpeder H.B. ile damadı Murat Usal arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine H.B. yanındaki silahıyla damadı Murat Usal’ın başına ateş etti. Murat Usal başına isabet eden mermiler sebebiyle kanlar içinde yere yığılırken kayınpeder H.B. ise olay yerinden ayrıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Usal Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan kayınpeder H.B. ise gözaltına alındı.

Omurilik kısmında büyük hasar olduğu öğrenilen Murat Usal 2 günlük yaşan savaşını kaybetti.

Usal’ın cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


Manisa haberleri Akhisar haberleri

İlgili Haberler

Aracının damperi elektrik tellerine temas eden kamyon şoförü, akıma kapılarak öldü

Aracının damperi elektrik tellerine temas eden kamyon şoförü, akıma kapılarak öldü
Gaziosmanpaşa'da bir kadın üvey oğlu tarafından öldürülmüştü: 'Tasarlayarak, töre saikiyle kasten öldürme suçundan cezalandırılmalılar'

Gaziosmanpaşa'da bir kadın üvey oğlu tarafından öldürülmüştü: 'Tasarlayarak, töre saikiyle kasten öldürme suçundan cezalandırılmalılar'
Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler